Martin ist 1953 als Kind nach Friedlingen gekommen. Seitdem hat sich viel verändert. Die alteingesessenen Friedlinger würden sich «vertürkt» fühlen, wie er das nennt. «Überall gibt es türkische Läden, Wettbüros und Internetcafés», klagt der Pensionär. Wir treffen ihn am Vormittag in einem Selbstbedienungscafé am Rand der Hauptstrasse im Weiler Quartier Friedlingen, wo er regelmässig mit mehreren Kollegen zusammenkommt. Mit am Tisch sitzt Wolfgang Trapp, der seit 1990 im Stadtteil lebt. Er ist ebenso unzufrieden. «Die Schweizer sind noch schlimmer als die Türken», schimpft er. «Weil bei uns die Bussen so niedrig sind, halten sie sich nicht an die Verkehrsregeln.»

32 Prozent Ausländeranteil

Knapp 5800 Einwohner hat das Quartier. Es liegt ein wenig eingezwängt zwischen Autobahn, Bahngleisen und Rhein, im Norden der Weiler, im Süden der Basler Hafen. Mit Frankreich ist es durch die Dreiländerbrücke verbunden – eine mit vielen Preisen ausgezeichnete Bogenbrücke für Fussgänger und Velofahrer, die zum französischen Nachbarort Huningue führt. Nach Basel und zum Grenzübergang Hiltalingerstrasse sind es nur wenige Meter. Hier befindet sich auch das «Rheincenter», ein Einkaufszentrum mit einem riesigen Supermarkt, das Kunden aus der ganzen Schweiz anlockt.

Mit 32 Prozent ist der Ausländeranteil in Friedlingen doppelt so hoch wie in der übrigen Grenzstadt Weil am Rhein. Manchen Friedlingern stösst sauer auf, dass viele Immobilien von Türken aufgekauft werden. Dabei sind die Verkäufer oft Deutsche. Martin kennt auch einen von ihnen und zeigt Verständnis: «Die Leute wollen halt weg. Sie ziehen jetzt ins Umland nach Efringen-Kirchen.» Der Einkaufstourismus stört ihn genauso: «Wir ersticken hier im Verkehr und gehen woanders einkaufen», klagt er.

Image, vernachlässigt zu sein

«Die alten Friedlinger pflegen das Image, vernachlässigt zu sein», analysiert der SPD-Politiker Johannes Foege, den wir telefonisch in seinen Ferien erreichen. Er sitzt im Weiler Stadtparlament und engagiert sich schon länger für das Quartier. Sein Partei- und Parlamentskollege Jürgen Valley spricht vom «gefühlten Druck», den die Einheimischen aufgrund des hohen Ausländeransteils empfinden. Auch viele Russlanddeutsche gäbe es im Viertel (siehe Interview rechts).

Bei den letzten Landtagswahlen im März 2016 haben in Friedlingen satte 24,4 Prozent für die rechtspopulistische AfD gestimmt, in ganz Weil waren es 16,3 Prozent. Der AfD-Kandidat Wolfgang Fuhl hat im Quartier die meisten Stimmen erhalten. Selber begründet Fuhl das damit, dass er aus dem Stadtviertel komme. «Das ist ganz einfach. Ich bin dort aufgewachsen. Viele Leute kennen mich und haben deshalb für mich gestimmt. Wir haben nicht mal Plakate aufgehängt.» 1978 ist er weggezogen und lebt heute in Lörrach.

Im Verlauf des Telefonats findet er doch noch andere Gründe für seinen Erfolg: «Das Protestpotenzial war hier schon immer stärker. Sie brauchen sich ja nur anzuschauen, wie heute die Hauptstrasse aussieht», betont er und meint damit die vielen türkischen Geschäfte und Beizen. Als Wertung will er das nicht verstanden wissen. Das 8er-Tram, das von Basel durch Friedlingen nach Weil fährt, sehen die Leute vor allem als Problem, glaubt er. «Damit gelangen die illegalen Immigranten direkt zur Weiler Polizeiwache, wo sie Asyl beantragen», würde er oft hören.

Fuhl war früher bei den Jusos und in der Gewerkschaft aktiv. Ausserdem ist er konvertierter Jude. Als Widerspruch sieht er das alles nicht. Mit den Rechtsextremen, die unter dem Namen «Friedlinger Widerstand» Demonstrationen gegen die Asylpolitik Deutschlands lancierten, wochenlang eine Familie mit einem farbigen Mann drangsalierten und die Partei «Die Rechte» gründeten, will er nichts zu tun haben. «Das interessiert mich nicht. Die AfD steht auf dem Boden des Grundgesetzes», sagt Fuhl.

Der Weiler CDU-Oberbürgermeister Wolfgang Dietz stellt die These vom Erfolg der AfD infrage. «Der vermeintlich hohe AfD-Anteil in Friedlingen beruht auf einer statistischen Verzerrung. Die – leider traditionell – niedrige Wahlbeteiligung in Friedlingen führt zu einer relativ höheren Bedeutung dieser Gruppierung», argumentiert er. Tatsächlich lag die Wahlbeteiligung im Quartier lediglich bei 35,8 Prozent.

Eine vielleicht fünfzigjährige Frau, die wir anderthalb Stunden nach den Pensionären im gleichen Café treffen, erhofft sich nichts von den Bundestagswahlen. «Schauen Sie sich selber um», sagt sie und deutet auf die übrigen Tische, die allesamt von Ausländern besetzt sind. «Was soll sich da ändern?» «Ich fühle mich wie in der Türkei», fährt sie fort und beschwert sich über die vielen Autos, die in der Friedlinger Klybeckstrasse, direkt neben dem Basler Hafen, bei Hochzeiten im dortigen «Alevitischen Kulturverein und Gebetshaus» ungebüsst das Quartier verstopfen.

An der Glasfront stossen wir auf ein Zitat des türkischen Dichters und Mystikers Yunus Emre, der im 13. und 14. Jahrhundert gelebt hat. «Wir haben nur einen Feind, den Hass. Wir hassen niemanden. Alle sehen wir als Gleiche und in Einheit.» Etwas bewirken tun diese schönen Sätze offenbar nicht.

Brandanschlag auf Moschee

In der Tullastrasse, auf der anderen Seite des Stadtteils, befindet sich im «Türkisch Islamischen Verein» die Ditib-Moschee. Frauen müssen hinten eintreten, steht auf einem Schild. Ende April 2017 ist auf das Gebäude der 650-köpfigen Gemeinde mit vier Molotowcocktails ein Brandanschlag verübt worden. Es wurden lediglich Fensterscheiben beschädigt. Die Brandsätze gelangten nicht ins Innere. Als mutmassliche Täter ermittelt die deutsche Polizei gegen acht Personen, drei von ihnen sind in Haft. Es handelt sich um türkische Staatsangehörige. «Zum Anschlag bekannt hat sich eine Jugendorganisation der in Deutschland verbotenen kurdischen Organisation PKK, weshalb ein solcher Hintergrund auf jeden Fall anzunehmen ist», teilt Mathias Albicker, Mediensprecher des Freiburger Polizeipräsidiums mit.

Rechtsextremisten haben demnach nichts mit dem Anschlag zu tun. Überhaupt: «Die rechte Szene hat sich beruhigt», sagt Andreas Rühle, für die Freien Wähler Mitglied im Weiler Stadtparlament und im Friedlinger Stadtteilverein aktiv. Ein geplanter Aufmarsch sei nicht zustande gekommen. Volker Hentschel, Sozialpädagoge und stellvertretender Vorsitzender des Stadtteilvereins, verweist auf den erfolgreichen «Sternmarsch gegen Extremismus», an dem letzten Sommer 500 bis 600 Personen teilnahmen.

Rühle lebt gerne im Quartier und lobt: «Das Tram 8 hat enormen Schwung gegeben.» Für Hentschel ist Friedlingen heute städtisch geprägt. «Weil so viel los ist, gibt es am Wochenende Staus.» Die Stadt will in den nächsten Jahren zehn Millionen Euro im Quartier investieren: in ein neues Jugendzentrum, Kindergärten und Grünflächen wie die Umgestaltung des Rheinparks direkt am Fluss.

Rühle räumt ein, dass viele Wettbüros, illegale Wettspiele und Drogenkriminalität bei den Einwohnern zu Ängsten führen können. Im Rahmen der sogenannten «Sicherheitsinitiative» der Behörden sei die Lage besser geworden. «Aber es braucht noch Kontrollen.»

Die Polizei selber konstatiert bei den illegalen Geschäften der organisierten Kriminalität, bei Wohnungseinbrüchen und Raubüberfällen deutliche Rückgänge. Aber: «Dennoch nimmt die Stadt Weil am Rhein seit Jahren anhand der Häufigkeitsziffer der Straftaten bezogen auf 100 000 Einwohner einen Spitzenplatz in der Kriminalitätsbelastung in Baden-Württemberg ein.»

Eine Rolle dürfte auch die Grenzlage der Stadt spielen. «Dadurch liegen AfD-typische Themen wie Flüchtlingsbewegung, grenzüberschreitende Kriminalität, Anteil der ausländischen Mitbürger an der Bevölkerung nahe», analysiert Oberbürgermeister Dietz.

Michael Rühle, Juniorchef in der gleichnamigen Drogerie in Friedlingen, sieht als einziges Problem «die Bettlerbanden, die aus dem nahen Frankreich nach Weil kommen». Ansonsten zeigt er sich zufrieden. Die alt bekannten Friedlinger seien zwar nicht mehr da, aber: «Die Umsätze stimmen.» Dass ihn das als Detailhändler freut, ist normal. Im Viertel Richtung Basler Hafen aber, wo es kleine, herzige, alte Häuser mit Gärten gibt, treffen wir auch auf einen Pensionär, der den Einkaufstourismus gut findet. «Wir sind froh um den Umsatz. Wenn wir die Schweizer nicht hätten, wäre Friedlingen ein kleines Dorf.»

Überangebot an Spielhöllen

Die Spielautomaten, die es in ganz Weil in den Beizen und Restaurants gibt, ziehen viele Kunden aus dem Elsass an. Die Stadt möchte die Spielhöllen und Automaten gerne reduzieren, hat aber laut Rühle kaum Kompetenzen dafür. Dazu kommt, dass es nur sehr kurze Polizeistunden gibt, sie also fast immer geöffnet haben dürfen. Das Überangebot an Kebab-Imbissen sieht auch Rühle. «Es gibt aber auch andere Lokalitäten», relativiert er.

Wie bei den Landtagswahlen ist die AfD auch diesmal nicht mit Plakaten vertreten. Ob sie am 24. September trotzdem wieder jede vierte Stimme holen wird? CDU-Oberbürgermeister Dietz baut schon mal vor und verweist auf die Schweizer Nachbarn: «Solche Wahlverhaltensweisen sind ja auch in der Schweiz nicht unbekannt, wo rechtspopuläre Parteien bei ähnlichen sozialen Konstellationen stark abschneiden.»