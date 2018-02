Nunzia De Girolamo, eine ebenso attraktive wie temperamentvolle süditalienische Abgeordnete aus Kampanien, sah sich am vergangenen Wochenende ausserplanmässig genötigt, nach Mailand zu fliegen, um bei ihrem Parteichef Silvio Berlusconi vorstellig zu werden.

Bei der Sichtung der Wahllisten der Forza Italia hatte De Girolamo nämlich konsterniert feststellen müssen, dass sie in ihrem Wahlkreis Kampanien, entgegen ihren Erwartungen, nicht den ersten und damit bombensicheren Listenplatz belegt. Sondern den zweiten, der schon nicht mehr so sicher gewesen wäre.

Augenzeugen berichteten anschliessend von einem furiosen Auftritt De Girolamos in Berlusconis ehemaliger Bunga-Bunga-Villa in Arcore. Am Ende gab der 81-jährige Ex-Premier und Ex-Cavaliere nach: Girolamo ist nun bei den Parlamentswahlen vom 4. März «Capolista» (Listenführerin) im Wahlkreis Bologna-Imola.

Das liegt zwar ein paar hundert Kilometer nördlich ihrer süditalienischen Heimat, doch angesichts der Stimmenanteile von Forza Italia in diesem Wahlkreis ist der oberste Platz auf der Wahlliste trotzdem eine Garantie, dass die Süditalienerin gewählt wird.

Ministerin mit gutem Tritt

Und Nunzia De Girolamo ist weiss Gott nicht die Einzige, die fern der Heimat kandidiert. Das wohl frivolste Beispiel für den laufenden Wahlbasar ist jenes der Staatssekretärin Maria Elena Boschi vom sozialdemokratischen Partito Democratico (PD).

Die ehemalige Vorzeige-Ministerin von Ex-Regierungschef Matteo Renzi stammt eigentlich aus Arezzo in der Toskana, hat aber das Problem, dass ihr Vater bei der lokalen Bank, die vorletztes Jahr pleite gegangen war, eine Führungsposition innegehabt hatte. Der Name Boschi ist in Arezzo und Umgebung nun dermassen unbeliebt, dass die rote Maria Elena selbst in der roten Hochburg Arezzo hätte verlieren können.

PD-Chef Renzi fand jedoch einen Wahlkreis, wo nichts anbrennen kann: Boschi wird in Bozen in Südtirol kandidieren, wo der PD noch immer mindestens einen Sitz gewonnen hat, mit wem auch immer. «Mit dem Südtirol verbindet mich eine grosse Liebe und Passion, ich gehe hier immer in die Ferien», schwärmte Boschi, die neue Listenführerin am Fuss der Dolomiten.

Ein prominenter Einheimischer, der ehemalige «König der Achttausender» Reinhold Messner, hat bereits ein gutes Wort für sie eingelegt: Er sei mit Boschi im Sommer auf eine Bergtour gegangen; dabei habe er feststellen können, «dass sie einen guten Tritt hat und sympathisch ist». Da wird also nichts schiefgehen.

De Girolamo und Boschi sind nur zwei besonders prominente Beispiele — letztlich gelten mehrere hundert der insgesamt knapp 1000 Parlamentssitze (630 in der Abgeordnetenkammer, etwa 315 im Senat) als «sicher». Die Parteichefs können also fast nach Belieben ihre eigenen Vertrauensleute ins Parlament wählen lassen.

Das neue Wahlgesetz lässt den Parteizentralen fast uneingeschränkte Macht bei der Gestaltung der Wahllisten. So können zum Beispiel Kandidaten, die in einem etwas wackeligen Einer-Wahlkreis antreten müssen, gleichzeitig auch noch in einem oder auch mehreren anderen Wahlkreisen kandidieren, wo die Parlamentssitze nach Parteienproporz vergeben werden. In Italien gibt es für die Mehrfachkandidaten eine treffende Bezeichnung: Man nennt sie die «paracadutati» – diejenigen, die einen Fallschirm bekommen haben.

Wut und Enttäuschung

Das Gefeilsche und Gezerre dauert nun schon seit Wochen an — die Nachfrage nach sicheren Listenplätzen und Wahlkreisen ist eben viel höher als das Angebot. Und weil das so ist, sind Tränen und Frustrationen an der Tagesordnung. Besonders viel Wut und Enttäuschung gibt es in den Reihen des regierenden PD von Matteo Renzi und Premier Paolo Gentiloni: Parteichef Renzi hat fast ausschliesslich treue Gefolgsleute auf die sicheren Plätze gehievt – für die parteiinternen Kritiker sind bloss die Brosamen übrig geblieben. Die meisten Exponenten des linken Flügels haben sich auf aussichtslosen Listenplätzen wiedergefunden.

Und die Wählerinnen und Wähler? Sie haben, was die Namen der Kandidaten angeht, rein gar nichts zu melden. Die Wahllisten sind «blockiert», das heisst, die Reihenfolge der Kandidaten darf nicht verändert werden, neue Namen dürfen erst recht nicht hinzugefügt werden. Das Motto lautet: «prendere o lasciare» — nehmt das, was euch vorgesetzt wird, oder lasst es bleiben.

Das Einzige, was die Wähler noch bestimmen können, ist die Anzahl der Sitze, die jede Partei erhält. Doch die neuen Parlamentarier werden keine «Gewählten» sein, sondern «Nominierte». Nominiert vom Parteichef. Die seit Jahren sinkende Stimmbeteiligung wird deswegen, da sind sich die Demoskopen bereits einig, am 4. März noch einmal einen neuen Tiefststand erreichen.