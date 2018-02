Das schmiedeiserne, fünf Meter hohe Tor öffnet sich lautlos und wie von selbst: Willkommen im Park von Montretout, in einer der teuersten und bestgesicherten Nobelresidenzen ausserhalb von Paris. Nochmals ein Knopfdruck, dann öffnet nach langem Warten eine freundliche Dame ein Gittertor. «Der Präsident kommt gleich», sagt sie und geleitet ins Arbeitszimmer von Jean-Marie Le Pen, das einen spektakulären Blick über Paris bietet.

Der Raum ist voller Jeanne-d’Arc-Statuen, dazu ein rumänischer Kalender mit Putin-Cover sowie Familienfotos, Medaillen der Partei und einzelner Armeekorps. Vom geliebten Vaterland, der Französischen Republik, die mit Orden sonst nicht geizt, findet sich jedoch keine einzige Auszeichnung. Dabei ist Le Pen bis heute eine der Figuren der französischen Nachkriegspolitik. Aber er ist eben auch der Hauptfeind der Republik.

1928 in der Bretagne geboren, Offizier im Algerien-Krieg mit Folterverdacht, wurde er erstmals 1956 Abgeordneter. Durch die Erbschaft eines Anhängers reich geworden, gründete er 1972 den Front National. Fünfmal nahm er an Präsidentschaftswahlen teil. 2002 unterlag er erst in der Stichwahl gegen Jacques Chirac. 2015 wurde er von der eigenen Tochter Marine Le Pen aus der Partei geworfen. Jetzt veröffentlicht er den ersten Band seiner Memoiren.

Endlich erscheint «le Président», der nichts mehr präsidiert. Gealtert, aber gut gelaunt, mit lebhaftem Intellekt, beantwortet der 89-Jährige die Fragen, ohne eine Antwort schuldig zu bleiben.

Sie veröffentlichen Ihre Memoiren kurz vor dem Front-National-Kongress Ihrer Tochter Marine Le Pen. Wollen Sie ihr die Schau stehlen?

Jean-Marie Le Pen: Das ist purer Zufall. Marine Le Pen ist zweitrangig für mich. Nein, ich will Rückblick auf meine 44 Jahre an der Spitze des Front National halten, über 60 Jahre in der französischen Politik.

Ihre Tochter hat Sie aus der Partei geworfen, doch per Gerichtsurteil bleiben Sie Ehrenpräsident. Werden Sie am 10. März den Parteitag in Lille aufsuchen?

Mal sehen. Ich werde auf jeden Fall nach Lille fahren. Einige wollen mich mit Gewalt am Betreten des Kongressgebäudes hindern, obwohl das gegen den Gerichtsbeschluss verstossen würde. Aber Marine Le Pen hatte noch nie viel übrig für Justizentscheide.

Nehmen Sie Leibwächter mit?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mitglieder des Front National oder Marines Schergen mir körperlich Schaden zufügen wollten. Das wäre politisch tödlich für sie.

Wollen Sie mit Ihren Memoiren nicht klarmachen, wer der wahre Chef der französischen Rechtsextremen ist?

Viele behaupten, ich wolle Marine Le Pen den Platz streitig machen. Dabei mache ich gar nichts. Ich hätte mehr Nachsicht durch die Partei verdient!

Weil Sie sie schon 1972 gegründet hatten?

Die «Nationale Front für Französisch-Algerien» hatte ich sogar schon 1960 ins Leben gerufen. 1972 gründete ich den eigentlichen Front National zusammen mit Georges Bidault und dem Ordre Nouveau.

Daher rührt noch heute das Parteilogo der Flamme, Symbol der Neofaschisten von Ordre Nouveau.

Es stimmt, Ordre Nouveau hatte Beziehungen zu den italienischen Neofaschisten. Aber die verliessen den Front National bald. Seither war es stets mein Ziel, alle französischen «Nationalen» unabhängig von ihrem Ursprung oder ihrer Vergangenheit zu vereinigen. Wenn es Patrioten waren, die Frankreich liebten und die tödliche Gefahr der Überfremdung erkannten, waren sie willkommen. Manchmal höre ich, dieser oder jener sei bei der Waffen-SS gewesen. Warum hält man sich anderswo nie darüber auf, wenn einer Bolschewik gewesen war? Mir ist es egal, ob einer homosexuell, Bretone oder Veloliebhaber ist – oder eben bei der Waffen-SS.

In Deutschland ginge das nicht mehr durch.

Diese Waffen-SS-Leute sind heute 90 Jahre alt! Bei Stalin oder Lenin darf man hingegen gewesen sein. Das ist selektiver Anti-Totalitarismus.

Wahltaktisch war Ihre Nähe zum braunen Sumpf ein Fehler: Marine Le Pen, die sich davon verbal abgrenzt, macht heute doppelt so viele Stimmen wie Sie früher.

Ich war im Zweiten Weltkrieg im Widerstand und dabei mehrfach in Todesgefahr. Trotzdem bezeichnet uns die Linke als Faschisten. Dagegen ist kein Kraut gewachsen. Marine Le Pen versucht vergeblich, sich zu dediabolisieren, also salonfähig zu werden. Unsere Gegner wollen das nicht zulassen. Oder wird sie von den Medien etwa besser behandelt als ich?

Sie provozieren jedenfalls weiter mit Ihren antisemitischen oder anderen Sprüchen.

Nennen Sie mir einen antisemitischen Spruch, für den ich verurteilt worden wäre!

Etwa, die Gaskammern des Zweiten Weltkrieges seien ein Detail der Geschichte.

Das soll antisemitisch sein?

Die Justiz fand ja.

Als man mich fragte, was ich über die Gaskammern dächte, antwortete ich, ich hätte selber keine gesehen, weshalb ich nichts bezeugen könne; aber ich sage nicht, sie hätten nicht existiert. Ich sagte, in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs sei das ein Detail. Was soll daran antisemitisch sein? Muss ich vor dem Unglück der Shoah niederknien und mein Haupt auf den Boden legen? Ich bin ein freier Mann und ich sage Ihnen: Der wichtigste Tote des Zweiten Weltkrieges war mein Vater, der durch eine Mine umgekommen ist.

Nochmals: Marine Le Pen hat, indem sie solche Provokationen vermeidet, elf Millionen Stimmen erhalten, doppelt so viele wie Sie.

Sie profitiert von meiner Vorarbeit mit dem Front National. Seit einem halben Jahrhundert warne ich vor den unkontrollierten Migrationsbewegungen. Ich bin die Kassandra, die niemand mag. Wenn Sie in einzelnen Vorstädten von Paris den Bus nehmen und der einzige Europäer sind, denken Sie, ob Sie nun Kommunist oder sonst etwas sind: Le Pen hatte recht. In den letzten 50 Jahren ist die Weltbevölkerung von drei auf acht Milliarden Menschen hochgeschnellt, in Algerien zum Beispiel von 8 auf 46 Millionen. Europa hingegen verliert Einwohner. Wir werden schwächer. Die Demoskopen sagen, wenn eine Gesellschaft weniger als 1,3 Kinder pro gebärfähige Frau mache, sei der Abwärtstrend unumkehrbar. Das ist der Fall in Spanien, Italien und Deutschland.