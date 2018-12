Braucht Frankreich mehr Demokratie? Direkte Demokratie? Die Frage ist durch die Gelbwesten-Proteste aufgekommen und wird im ganzen Land mit Blick auf das eidgenössische Modell immer reger diskutiert, während die Bewegung selbst am Abflauen ist. Die Plattformen der «gilets jaunes» führen die Forderung nach einem «Referendum durch Bürgerinitiative», kurz «RIC» genannt, heute an prominentester Stelle. Lange Zeit durch die sozialpolitischen Anliegen verdrängt, schält es sich als zentraler Punkt einer Bewegung heraus, die sich als Volkes Stimme gegen die Pariser Eliten versteht. «In Paris gelten wir als Störfaktor, nicht als Souverän», argumentierte ein älterer Gelbwestenträger an einer Verkehrssperre in Orléans. «Die Möglichkeit von Volksinitiativen würde die Machtverhältnisse umkehren.»

Die Debatte ist in Frankreich nicht neu. Der vertikal gegliederte Zentralstaat hat mit Basisdemokratie nicht viel am Hut. Das ist mit ein Grund, dass sich die Volksrechte in Frankreich in blutigen Revolutionen Bahn brechen mussten. Schon die Pariser Kommune hatte 1871 mit der direkten Demokratie experimentiert. In der Fünften Republik kann nur der Staatspräsident Volksabstimmungen zu Sachfragen ansetzen – ein Widerspruch in sich. Dem gleichen Geist entspricht die Wahlmonarchie, die Charles de Gaulle 1962 vom Volk absegnen liess: Seither wird der omnipotente Staatspräsident direkt vom Volk gewählt.