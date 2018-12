An den Verkehrssperren im ganzen Land herrschte am Donnerstag indessen Einigkeit: Die Proteste, die mittlerweile auch weitergehende Forderungen wie die Wiedereinführung der Reichensteuer betreffen, gehen weiter. Sie dehnen sich sogar noch aus, wurden doch mehrere Steuerzentren im ganzen Land attackiert.

Ein Schritt zurück – und dann noch einen. Nachdem Premierminister Edouard Philippe die umstrittene Steuererhöhung auf Benzin und Diesel für sechs Monate suspendiert hatte, doppelte Staatschef Emmanuel Macron am Mittwochabend nach: Er liess verlauten, die Steuer werde 2019 nicht in Kraft treten.

Zwar distanzieren sich die allermeisten Gelbwesten, die seit drei Wochen gewaltlose Sperraktionen organisieren, von den Krawallen in Paris; viele wollen deshalb am kommenden Samstag gar nicht Richtung Hauptstadt aufbrechen, um dort zu demonstrieren. Ohne die mässigende Masse friedlicher Demonstranten werden die radikalen Aktivisten aber erneut den Ton angeben.

Der französische Geheimdienst DGSI verzeichnete sogar Aufrufe, am Samstag nach Paris zu gehen, um Polizisten zu «schlagen und töten». Bei den Krawallen vor Wochenfrist hatten Vermummte auf ausgebrannte Autos Slogans des anarchistischen Schwarzen Blocks wie «ACAB» (All cops are bastards) gesprayt. Das Hauptaugenmerk der Polizeibehörden liegt indessen auf den rechten Unruhestiftern. Einzelne Anführer traten bei den Pariser Samstagsprotesten in Aktion.

Laut dem Magazin «le point» erfasste der Geheimdienst DGSI etwa Hervé Ryssen, einen notorischen Rassisten und Antisemiten, der einen militärischen Staatsstreich propagiert, und den ehemaligen Fallschirmjäger Victor Lenta. Mit Gelbwesten und Gasmasken versehen, schafften die beiden nahe der Champs-Élysées zusammen mit Ultralinken Betonblöcke auf die Strasse, um den Vormarsch der Wasserwerfer zu stoppen.