Die Zahl der sichtbar obdachlosen Menschen, also jenen in den Strassen, Bahnhöfen und an öffentlichen Plätzen, hat im Jahresvergleich seit 2008 um 72 Prozent zugenommen. Die Gründe dafür sind vielfältig: Die Rede ist von steigenden Wohnungsmieten kombiniert mit der Sparpolitik der rechts-liberalen Regierung Michel ab 2014 gerade im Bereich Soziales und der seit Jahren stagnierenden Konjunktur in Belgien.

In diesen kalten Wintertagen schläft Jan jeweils in einer Einrichtung von Samusocial, einem Verein auf öffentlicher Mandatsbasis. Von Mitte November bis Ende April verdoppelt Samusocial zusammen mit dem Roten Kreuz die Kapazität seiner Notunterkünfte auf rund 1300 Plätze. Doch jeden Tag müssen auch Personen abgewiesen werden. Priorität haben alleinstehende Frauen und Familien, von denen es in den vergangenen Jahren immer mehr gebe, wie Mediensprecher Christophe Thielens erklärt. Polen wie Jan haben es dagegen schwer. Nicht nur weil sie oft in Gruppen von zehn Personen und mehr unterwegs sind, sondern weil bei ihnen der Alkohol eine besonders prominente Rolle spielt.

«Unter polnischen Obdachlosen ist der Alkoholkonsum mit Abstand am höchsten», sagt Bert de Bock, Strassenarbeiter bei der gemeinnützigen Nichtregierungsorganisation «Diogenes». Begleiterscheinungen wie Mangelernährung, vorzeitige Demenz, Unfälle und Gewaltausbrüche seien dementsprechend häufig. Von den 40 auf der Strasse verstorbenen SDFs im vergangenen Jahr seien 16 polnischer Staatsangehörigkeit gewesen. «Das zeigt, wie sehr diese Gruppe in gesundheitlicher Hinsicht exponiert ist», so der 41-Jährige. Er und sein Kollege kümmern sich ausschliesslich um polnische Obdachlose.