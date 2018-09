Donald Trumps Treffen im Juni mit Kim Jong Un in Singapur sollte als Jahrhundert-Gipfel in die Geschichte eingehen, verband sich doch damit die Hoffnung, das Treffen zwischen dem US-Präsidenten und dem nordkoreanischen Machthaber könnte den derzeit gefährlichsten Atomkonflikt weltweit entschärfen. Doch längst ist Ernüchterung eingekehrt, die Verhandlungen stocken. Umso mehr ruhen die Hoffnungen auf dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In, der in diesen Tagen nach Pjöngjang gereist ist und zum dritten Mal in diesem Jahr auf den nordkoreanischen Machthaber trifft. Was konnte Moon bislang erreichen?

Denuklearisierung

Kim und Moon unterzeichneten am zweiten Tag ihres Treffens die «Erklärung von Pjöngjang». Nordkoreas Machthaber bekräftigt darin seine grundsätzliche Bereitschaft zur Abrüstung. «Wir haben vereinbart, die koreanische Halbinsel zu einem Land des Friedens ohne Atomwaffen und ohne nukleare Bedrohung zu machen.» Zudem soll Kim angeboten haben, Yongbyon zu schliessen. Seine grösste Atomanlage kann atomwaffenfähiges Plutonium erzeugen. Allerdings müssten die USA ihm mit «entsprechenden Massnahmen» entgegenkommen.

Als ein Zeichen des guten Willens bot Kim an, vorab die Testanlage für Raketenantriebe an der Westküste abbauen zu lassen – und zwar unter Aufsicht internationaler Inspekteure. Nordkorea hat dort bislang seine ballistischen Interkontinentalraketen getestet. Allerdings liess Kim auch weiter offen, wann und wie er sein Atomwaffenarsenal abbauen wird. Moon gab sich dennoch zuversichtlich. «Nordkorea beginnt die praktische Phase der nuklearen Demontage», sagte sein Sprecher.

Militärübungen

Zeitgleich zum Treffen zwischen Kim und Moon vereinbarten die Verteidigungsminister beider Staaten, ab dem 1. November ihre Militärübungen nahe der Demarkationslinie einzustellen. Zudem wollen sie im Meer eine Pufferzone im Grenzgebiet einrichten und dort keine Marinemanöver mehr abhalten. Auch Flugverbotszonen sollen eingerichtet werden. Die Chancen für ein Ende dieser Manöver stehen nicht schlecht – zumal auch Trump in Singapur sagte, die Manöver seien «Kriegsspiele», die viel zu viel Geld kosteten. Allerdings protestiert Japan gegen diesen Schritt. Und auch in Südkorea gibt es im Militär Kräfte, die vor einem Ende der Manöver warnen.

Sanktionen

Offiziell gelten die Sanktionen der Vereinten Nationen gegen Nordkorea noch. Und Trump hat auch mehrfach betont, sie würden erst gelockert, wenn Nordkorea nuklear abgerüstet hat. Offenbar ist es Pjöngjang aber jetzt schon gelungen, die Sanktionen zu umgehen. UN-Experten haben einen deutlichen Anstieg von Treibstoff-Importen nach Nordkorea registriert – vor allem aus Russland und China.

Doch auch Moon hat Kim konkrete Angebote gemacht, unter anderem, den gemeinsamen Industriepark in der nordkoreanischen Grenzstadt Kaesong wieder aufzunehmen. Die Fertigungsstätte bot bis vor zwei Jahren mehr als 50'000 Nordkoreanern Arbeit. Doch dafür müssten die Sanktionen gelockert werden. Dass Moon in Pjöngjang von den Chefs grosser Unternehmen wie Samsung und Hyundai begleitet wird, zeigt: eine baldige Zusammenarbeit wird bereits vorbereitet.

Wie reagiert Trump?

Der US-Präsident hat die Ergebnisse in einer ersten Reaktion positiv bewertet. Nordkoreas Führung habe den dauerhaften Rückbau der Raketentest- und -startanlage im Beisein internationaler Inspekteure zugesagt, twitterte Trump. Das sei doch ein Erfolg. Moon will kommende Woche nach New York reisen und sich mit Trump beraten.