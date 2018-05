Dies, "um einen neuen Flächenbrand in einer bereits jetzt in schreckliche Konflikte verwickelten Region zu verhindern", so forderte Guterres am Donnerstag nach Angaben eines Sprechers.

Der Uno-Sicherheitsrat müsse die Lage zudem wachsam verfolgen und seinen Verpflichtungen nach der Uno-Charta nachkommen, erklärte Guterres. Eine Dringlichkeitssitzung wurde aber bisher nicht einberufen.

Israels Uno-Botschafter Danny Danon forderte Guterres und den Sicherheitsrat zu einer Verurteilung der iranischen Raketenangriffe auf die Golanhöhen auf. Das "aggressive Handeln des Iran" müsse verurteilt werden. Zudem müsse der Sicherheitsrat den Iran auffordern, sich militärisch aus Syrien zurückzuziehen.

Die israelische Armee hatte in der Nacht zum Donnerstag ihre bisher grösste Militäroffensive auf mutmassliche iranische Ziele in Syrien gestartet. Nach israelischen Angaben reagierte das Militär damit auf iranische Angriffe auf israelische Stellungen auf den besetzten Golanhöhen.