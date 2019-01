Hacker haben eine riesige Menge an Daten und Dokumenten von Hunderten deutschen Politikern im Netz veröffentlicht. Darunter waren auch Kreditkarteninfos und private Chatnachrichten, berichtet die deutsche «Tagesschau» und der «Rundfunk Berlin-Brandenburg».

Unklar ist, wer für den Hackerangriff verantwortlich ist und mit welcher Absicht die Daten veröffentlicht wurden. Betroffen sind alle Parteien im Bundestag, ausser die AfD. Ebenfalls betroffen sind die Moderatoren Jan Böhmermann und Oliver Welke.

Keine politisch brisanten Daten

Bis jetzt seien anscheinend noch keine politisch brisanten Daten veröffentlicht worden. Hinter den Veröffentlichungen sei keine Systematik zu erkennen, die Hacker haben demnach wahllos alles ins Netz gestellt, was ihnen in die Finger kam, berichtet die «Tagesschau».

Der Schaden durch die Veröffentlichung dürfte massiv sein. Die Dokumente beinhalten unter anderem:

Kreditkarteninfos

Private Chatnachrichten aus dem Kreis der Familie

Abgelichtete Personalausweise

Briefe

Rechnungen

Einzugsermächtigungen für Lastschriftenverfahren

Einladungen

Bewerbungsschreiben für Parteitage

Parteiinterne Kommunikation

Adress- und Mitgliederlisten

Unklare Herkunft

Die Daten wurden via Twitter verbreitet. Das Kuriose dabei: Bereits im Dezember wurde das Material in einer Art Adventskalender häppchenweise veröffentlicht. Wie die Daten abgegriffen wurden, ist derzeit unbekannt. Der Twitter-Account mit ca. 16'000 Followern gehöre zu einer Plattform, die in Hamburg ansässig ist. (ohe/jaw)