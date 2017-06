Nicht nur weil sie damals die Blumen bei der Elvis-Hochzeit vorbereitet hatte, sondern vor allem, weil sie einige Jahre später ihre eigene Kapelle kaufte, die «Little White Wedding Chapel». Hier hat sie nicht nur Promis wie Britney Spears, Michael Jordan und Frank Sinatra verheiratet, sondern nach eigenen Angaben rund eine Million Hochzeiten organisiert. Auch heute ist Richards noch fast täglich im Einsatz.

Die «Little White Wedding Chapel» ist rund um die Uhr und während des ganzen Jahres geöffnet. Paare können sich in vier verschiedenen Kapellen trauen lassen, dazu noch in einer Gartenlaube und im weltberühmten «Tunnel of Love». An einem arbeitsreichen Tag wird im Akkord geheiratet: Alle paar Minuten kommt ein neues Paar an – wer zu wem gehört, das kann man als Aussenstehender schnell nicht mehr beurteilen.

Das Treiben und Hetzen im Empfangsraum erinnert nämlich eher an ein amerikanisches Fastfood-Restaurant als an eine Hochzeitskapelle; je schneller die Kunden abgefertigt werden, desto besser. Und auch der «Tunnel of Love» passt irgendwie in dieses Bild. Denn dort werden sogenannte Drive-Thru-Hochzeiten angeboten: Paare können direkt im Auto verheiratet werden, ohne dass sie dafür je aussteigen müssen. Es ist eine jener Ideen von Richards, die wohl nur in Las Vegas gedeihen können. Jedoch ist es nicht die einzige.

Der Echteste aller Falschen

Hätten Deborah und John gewusst, dass man sich hier statt vom ehemaligen Uber-Fahrer Sam auch von Elvis höchstpersönlich trauen lassen kann, dann hätten sie sich das vermutlich sogar überlegt, sagt die frischgebackene Braut und lacht. In den 80er-Jahren, als die Welt noch um den «King of Rock and Roll» trauerte, versuchten in Las Vegas diverse Elvis-Imitatoren aus dem Imperium des Sängers Profit zu schlagen.

Richards war damals die Erste, welche einen von ihnen einlud, um in ihrer Kapelle eine Hochzeit zu organisieren; Trauung statt Trauer. Die Paare kamen sofort in Scharen. Unterdessen ist die Elvis-Zeremonie im Angebot von fast jeder Kapelle in Las Vegas – und es gibt Dutzende Imitatoren, welche ihre Dienste als Minister anbieten.

Bei der «Little White Wedding Chapel» kann man sich für 345 Dollar von Elvis verheiraten lassen. Das sei zwar etwas teurer als bei der Konkurrenz, gibt Richards zu, aber es lohne sich. Denn bei ihr werde man vom echtesten aller falschen Elvisse getraut, sagt sie und streichelt ihre Hündin: «Ich habe über die Jahrzehnte mit Dutzenden Imitatoren zusammengearbeitet. Mit den dicken, den dünnen, den hässlichen, den spanischen und den asiatischen. Aber keiner ist so sehr Elvis wie unser Jesse.» Und tatsächlich – er, Jesse Garon, hat sein komplettes Leben darauf ausgerichtet, zum perfekten Double seines Idols zu werden.

Dank unzähligen Schönheitsoperationen ist er dem «King of Rock and Roll» unterdessen wie aus dem Gesicht geschnitten. Dazu kommen die typischen Kleider, der Akzent und die charakteristischen Bewegungen; Jesse Garon gibt eine erschreckend gute Elvis-Kopie ab. Und das, obwohl an ihm alles falsch ist, was falsch sein kann – sogar sein Name. Der Imitator liess sich nämlich offiziell umtaufen, damit er gleich heisst wie der früh verstorbene Zwillingsbruder von Elvis.

Mit diesem Einsatz hat er es sogar auf die Titelseite des renommierten «Time»-Magazins geschafft. Vor allem aber verdient der Elvis-Imitator damit unterdessen mehr Geld in den Hochzeitskapellen von Las Vegas, als die meisten Touristen während derselben Zeit in den Casinos verspielen können. Einige Tage nachdem der originale Elvis seinen 50. Hochzeitstag gefeiert hätte, fährt sein Double Jesse Garon auch bei der «Little White Wedding Chapel» vor. Er sitzt in seinem pinken Cadillac, winkt und grinst über das ganze Gesicht. Es ist bereits seine sechste Hochzeit an diesem Tag – zwei weitere werden noch folgen.

Wo bleibt die Liebe?

Zeit ist Geld. Nach seiner Ankunft vergehen nur etwa zwanzig Minuten, bis Jesse Garon bereits «Can’t Help Falling In Love» singt, die Hüfte schwingt und sich für die Smartphone-Kameras in Szene setzt. Gleichzeitig schmusen Regina und Joe, die frisch Verheirateten, auf der Rückbank seines pinken Cadillacs. Der echteste aller falschen Elvisse hat ihnen den Wagen für eine Drive-Thru-Hochzeit ausgeliehen, traute die beiden dabei auch gleich selber. Charlotte Richards steht währenddessen nur wenige Meter daneben und hat wässrige Augen. Auch nach der millionsten Hochzeit – und das ist durchaus wörtlich zu verstehen – wird sie noch emotional.

Denn obwohl der Strip in Vegas komplett unecht und affektiert ist, sind diese Zeremonien für sie weit mehr als Show. Es ist eine Verbindung vor Gott. Und an dieser Überzeugung können weder die Promoter etwas ändern, die vor ihrer Kapelle Visitenkärtchen für die «besten Nutten der Stadt» verteilen, noch die Prostituierten, die sie am frühen Morgen immer mal wieder halb bewusstlos in ebendiesem pinken Cadillac entdeckt. In der Stadt der Sünde ist es schwierig, nicht den Glauben an Liebe, an Echtheit und Aufrichtigkeit zu verlieren. Spätestens nach einer Woche fliehen die meisten Touristen deshalb wieder in die Realität.

Und obwohl die Akkord-Hochzeiten auf den ersten Blick genauso pathetisch anmuten wie der Rest der Stadt, sind sie es eben doch nicht. Das merkt man, wenn sich Regina und Joe auf der Rückbank des pinken Cadillacs ganz tief in die Augen schauen, dabei sowohl die Elvis-Kopie als auch die SmartphoneKameras verschwinden. Wenn Deborah vor dem Altar die Hände von John streichelt und plötzlich völlig egal ist, dass die beiden ihren Trauzeugen erst vor ein paar Minuten kennen gelernt hatten, sie ihm wohl nie eine Postkarte schicken werden.