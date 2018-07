Allein am Freitag seien 888 Migranten im Alborán-Meer und in der Strasse von Gibraltar im westlichen Mittelmeer aufgegriffen worden, teilt die spanische Seenotrettung mit.

Am Samstag seien weitere 334 Menschen gerettet worden, am Sonntag bis zum Nachmittag rund 200, die auf 20 kleinen Schlauchbooten von Nordafrika aus in See gestochen seien, zitierte die Nachrichtenagentur Europa Press am Nachmittag einen Sprecher des Seerettungsdienstes.

Zwischen Sonnenschirmen und Badetüchern

Das Video eines Bootes, das mitten an einem Touristenstrand landet, verbreitete sich in den sozialen Medien rasend schnell.

Während die Sonnenbadenenden noch ungläubig schauen, springen zahlreiche Flüchtlinge von dem Boot und rennen zwischen den Sonnenschirmen und Badetüchern über den Strand hinweg davon.

Laut Medien- und Augenzeugenberichten ist das Boot am Samstag am Strand von Zahora gelandet.