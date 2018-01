Vor nicht einmal zwei Wochen standen sich Nord- und Südkorea noch spinnefeind gegenüber. Pjöngjangs Machthaber Kim Jong Un wetterte ohne Unterlass gegen Südkorea, den «Vasallenstaat der USA». Zehntausende Artillerie-Geschütze sind auf die südkoreanische Hauptstadt Seoul gerichtet. Auf der anderen Seite der Grenze provoziert Südkorea seinerseits mit regelmässigen Manövern. Nun kommt die plötzliche Wende: Vertreter beider Länder reichen sich die Hand.

Mitten in der sogenannten entmilitarisierten Zone im Grenzort Panmunjom ist es am Dienstagmorgen erstmals seit über zwei Jahren zu einem Treffen zwischen ranghohen Vertretern der beiden verfeindeten Länder gekommen. Südkoreas Vereinigungsminister Cho Myoung Gyon und sein Stellvertreter Chun Hae Sung betraten um exakt 10 Uhr von Süden kommend die berühmte blaue Baracke, die sich exakt auf dem Grenzstreifen befindet.

Die Machthaber in Pjöngjang schickten ihren Chefunterhändler Ri Son Gwon. Die Baracke ist der einzige Ort, an dem es seit dem Waffenstillstandsabkommen von 1953 offizielle Treffen zwischen beiden Seiten gibt. Keiner von beiden Seiten muss gegnerisches Territorium betreten. Über einen breiten weissen Tisch schüttelten sie sich vor laufender Kamera die Hände und lächelten sogar.

Entspannung durch Olympia

Eigentlich wollten beide Seiten nur über Nordkoreas Teilnahme an den Olympischen Winterspielen sprechen, die in einem Monat im südkoreanischen Pyeongchang beginnen. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte in seiner Neujahrsrede vor zehn Tagen überraschend die Einladung Südkoreas in Erwägung gezogen – und damit eine Entspannungspolitik eingeleitet, auf die Südkoreas linksliberaler Präsident Moon Jae In seit Monaten gehofft hatte.

Doch nach Nordkoreas Raketentests der vergangenen Monate und der Zündung einer unterirdischen Wasserstoffbombe war das Verhältnis zerrütteter denn je. US-Präsident Donald Trump mit seinen Hasstiraden auf Twitter gegen Kim und den gegenseitigen Beleidigungen verschärften den Konflikt auf der koreanischen Halbinsel zusätzlich.