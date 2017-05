Ella, wie hast du das Attentat erlebt?

Ella Riedel: Ich befand mich gerade im Gedränge der Konzertbesucher und wollte aus dem Stadion, als ich plötzlich einen lauten Knall hörte. Alle begannen zu rennen und wollten so schnell wie möglich aus der Arena. Der Security-Guard wies uns an, nicht zu rennen, weil er dachte, dass es lediglich ein Lautsprecher war, der kaputt gegangen sei und den Knall ausgelöst habe. Danach ging jedoch der Alarm los wegen all dem Rauch. Ich befand mich zum Glück nicht in der Nähe des Eingangs, wo die Bombe explodierte.