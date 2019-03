Der Sprecher konnte keine weiteren Angaben zur Art des Vorfalls und zur Schwere der Verletzungen machen. Der Sender RTV Utrecht zitierte einen Zeugen mit den Worten, er habe eine Frau nach einer Auseinandersetzung am Boden liegen sehen. Mehrere Männer seien weggerannt. Der Platz an der Strassenbahn-Haltestelle wurde nach Polizeiangaben abgesperrt. Rettungskräfte und auch eine Anti-Terror-Einheit seien vor Ort.

"In einer Strassenbahn wurden mehrere Schüsse abgegeben, mehrere Menschen sind verletzt", sagte ein Polizeisprecher am Montag. "Helikopter sind vor Ort, es gab keine Festnahmen."

Schietincident op het #24oktoberplein . Meerdere gewonden gemeld. Hulpverlening gestart, meer informatie volgt z.s.m. Volg berichtgeving via @politieutrecht

Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Der Vorfall passierte in einer Strassenbahn am Platz des 24. Oktober. Diese wurde grossräumig abgesperrt.

Nach den Schüssen in Utrecht äusserte sich der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte besorgt. Rutte habe in Den Haag von einer "beunruhigenden" Situation gesprochen, meldeten niederländische Medien am Montag. Ein Krisenteam sei eingesetzt worden. Zunächst war unbekannt, wie viele Menschen verletzt wurden. Auch die Hintergründe waren noch unklar.

Hier liegt Utrecht: