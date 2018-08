Hinter dem Gotthard und San Bernardino fristet die knapp sechs Kilometer lange Röhre im Wallis nur ein Schattendasein, auch was die Wichtigkeit für den Autoverkehr in den Süden betrifft. Der Tunnel unterquert der Grossen-St.-Bernhard-Pass auf einer Höhe von rund 1900 Metern über Meer und verbindet Martigny (VS) mit Aosta (I). Als einziger Strassentunnel in der Schweiz ist er gebührenpflichtig. Eine Durchfahrt kostet etwas mehr als 30 Franken. Ein Retourticket gibt es für 50 Franken. Konzessionsinhaberinnen aus Italien und dem Wallis sind eine italienische sowie eine schweizerische Betreibergesellschaft. Wegen der durch den Deckeneinsturz vom letzten Jahr notwendig gewordenen Schliessung entgingen ihnen Einnahmen in Millionenhöhe. Für die gemeinsame Verwaltung zuständig ist die Sisex AG. Ihr Verwaltungsratspräsident ist der Waadtländer FDP-Ständerat Olivier Français. (dfu)

Vor einem Jahr fielen auf italienischer Seite des Tunnels Deckenteile auf die Fahrbahn. Glücklicherweise kam niemand zu Schaden. An Weihnachten konnte der Tunnel wiedereröffnet werden. Wie gingen Sie damals vor?

Hier liegt genau die Krux. Nach dem Vorfall machten wir sowohl den Schweizer als auch den italienischen Behörden einen Vorschlag, wie wir das Problem beheben. Dieser kam auf beiden Seiten gut an, auch die italienischen Politiker sagten Ja. Doch dann verhinderte die italienische Bürokratie eine rasche Lösung. Die Verfahren in Italien sind so kompliziert und aufwendig, dass es plötzlich hiess, erst in zwei Jahren könne man mit den Renovationsarbeiten beginnen. Alles, was jedoch Unterhalt sei, könne sofort gemacht werden. In der Schweiz beauftragt man einen Ingenieur, geht zu den Behörden und kriegt zeitnah eine Bewilligung. Das ist einfach, in Italien dauert allein die Prozedur bei den Behörden zwei Jahre.

Worin liegt denn überhaupt der Unterschied zwischen einer Renovation und Unterhalt?

Mit Unterhaltsarbeiten konnten wir den Tunnel zwar wieder sicher machen, jedoch nicht dauerhaft. Dazu sind grössere Arbeiten, eben Renovationsarbeiten nötig.

Das heisst, mittels kleineren Eingriffen haben Sie den Tunnel bis auf weiteres sicher machen können, später sind aber aufwendigere Renovationsarbeiten nötig?

Ganz genau. Die italienische Seite bekam zwei Jahre Zeit, ein Projekt zur Renovation, also zur dauerhaften Behebung des Problems, auszuarbeiten. Und diese können wir mit den Bewilligungen der italienischen Behörden dann auch in Angriff nehmen. In der Schweiz gehen solche Prozeduren viel zügiger voran.

Ihre Erfahrungen am Grossen St. Bernhard werfen ein Schlaglicht auf die Infrastruktur von Bauwerken wie Tunnels und Brücken in Italien generell.

Sehen Sie, zur Bürokratie durch das komplexe Regelwerk in Italien kommen noch die Verzögerungen durch die ständigen Regierungswechsel in Rom hinzu. Am Grossen St. Bernhard haben wir einfach die Erfahrung gemacht, dass es in Italien bei einer Notsituation sehr kompliziert werden und sehr lange dauern kann, auch wenn man eigentlich sofort reagieren müsste. Vielleicht müsste Italien nach dem Brückeneinsturz von Genua die Zweckmässigkeit dieser Prozeduren überdenken.