"Er ist jemand, den sie gekannt haben", sagte Rudd. Die Ausführung des Anschlags sei "anspruchsvoller gewesen als einige der Anschläge, die wir davor erlebt haben".

Dies deute darauf hin, dass der 22-jährige Salman Abedi bei dem Attentat auf Konzertbesucher am Montagabend "wahrscheinlich nicht alleine gehandelt" habe. "Ich bin sicher, dass wir in den nächsten Tagen und Wochen mehr Informationen über ihn bekommen werden", sagte die Innenministerin. Die Polizei hatte Abedi zuvor als Täter identifiziert.

Nach Medienberichten war der 22-jährige Abedi der Sohn libyscher Flüchtlinge. Er sei 1994 in Manchester geboren worden und habe an der Salford Universität in der nordenglischen Stadt studiert. Seine Familie soll sehr religiös gewesen sein und sich in einer Moschee der Stadt engagiert haben.

Vor Anschlag zu Besuch in Libyen

Einige Familienmitglieder sollen kürzlich nach Libyen zurückgekehrt sein. Salman Abedi selber sei erst kurz vor dem Terroranschlag zu Besuch in Libyen gewesen.

Am Montagabend war am Ende des Konzerts von Teenie-Star Ariana Grande in Manchester ein Sprengsatz detoniert. Der Attentäter hatte so mindestens 22 Menschen mit sich in den Tod gerissen. Der Anschlag traf viele Kinder und Jugendliche. Es war die schwerste Terrorattacke in Grossbritannien seit fast zwölf Jahren.

20 Verletzte in kritischem Zustand

Nach dem Terroranschlag in Manchester sind 20 Verletzte weiterhin in einem kritischen Zustand. Insgesamt hätten die Rettungskräfte 64 Verletzte behandelt, sagte Jon Rouse, der Chef der örtlichen Gesundheitsbehörden, dem Sender Sky News am Mittwoch.

Die Ärzte behandelten unter anderem schwere Verletzungen an Armen und Beinen. "Das sind schwer traumatisierende Verletzungen", sagte Rouse, einige Opfer würden sehr lange brauchen, bis sie wieder ein einigermassen normales Leben führen könnten. Einige der Opfer seien in Spitäler näher an ihren Wohnorten verlegt worden.