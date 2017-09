Die Regelung gilt von Freitag an und setzt einen Beschluss der irakischen Regierung um. Dies liess das Transportministerium in Bagdad am Mittwoch verlauten.

Ministerpräsident Haidar al-Abadi hatte die Kurden im Nordirak bereits aufgefordert, die dortigen Flughäfen innerhalb von drei Tagen an die Zentralregierung zu übergeben. Sollte dies bis Freitag nicht geschehen, werde man den Luftraum sperren und keine Flüge mehr aus oder in den Nordirak zulassen.

Die kurdische Autonomieregierung lehnte diese Forderung am Mittwoch ab. Die Flughäfen in der Städten Erbil und Sulaimanija seien "Besitz Kurdistans", der Betrieb werde wie normal weitergehen, erklärte der kurdische Transportminister Maulud Bawa Murad.

Aufruf zum Dialog

Der kurdische Präsident der Autonomieregion Massud Barsani hatte die irakische Führung nach dem Referendum zum Dialog und zu Verhandlungen aufgerufen, wie die kurdische Nachrichtenseite Rudaw am Dienstagabend berichtete.

Er hatte die Zentralregierung in Bagdad und die Nachbarländer in einer Fernsehansprache aufgefordert, den Willen des kurdischen Volkes zu respektieren. "Wir sind in eine neue Phase eingetreten."

Nach vorläufigen Zahlen von Barsanis Kurdischer Demokratischer Partei (KDP) stimmten beim Referendum am Montag knapp 92 Prozent für die Loslösung vom Irak. Die Zahlen stammen laut Rudaw von Wahlbeobachtern der KDP, die in den Abstimmungslokalen vertreten waren.

Trotz internationaler Kritik und Warnungen hatte die kurdische Autonomieregierung die Bürger am Montag abstimmen lassen. Die irakische Zentralregierung in Bagdad hält das Referendum für verfassungswidrig. Auch die Türkei und der Iran sind strikt gegen einen unabhängigen Kurdenstaat.