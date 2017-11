Natürlich scheinen Diktatoren auf den ersten Blick alle gleich zu ticken. Und tatsächlich finden sich Muster. So orientierte sich der klassische Caudillo Lateinamerikas gern am italienischen Faschismus, an Benito Mussolini; Somoza in Nicaragua liess sich vom Duce gar ein Einmann-Pänzerchen schenken. Der Diktator aus dem «Herz der Finsternis», aus Afrika, neigt öfters zum Typ Schlächter oder Menschenfresser. Auf jedem Kontinent gab es indes auch «Soft»-Diktatoren, etwa Kenneth Kaunda in Sambia. Und – notabene – weisse Schlächter. Wir stellen einige kurz vor, ohne doch an sie erinnern zu wollen. (mad.)

Lesen Sie auch: Afrikas ältester Diktator ist am Ende