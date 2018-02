Die Musicbox ist ein Café in Jongno, einem der wenig verbliebenen alten Viertel von Seoul. Filmplakate, auf denen Audrey Hepburn oder Clark Gable zu sehen sind, hängen an den Wänden. Eine bunte Lichterkette schmückt am Eingang eine nachgebaute Box, in der ein DJ sitzt und Schallplatten auflegt – so wie es in den Sechzigerjahren üblich war.

Sehnsucht nach der Vergangenheit – die ist bei den älteren Leuten in Seoul oft anzutreffen. Zu viel hat sich in Südkorea in den letzten Jahren zu rasch verändert. In der südkoreanischen Hauptstadt ist alles Alte abgerissen. Die jungen Leute haben andere gesellschaftliche Werte, einen völlig anderen Lebensstil. Das prägt auch die Einstellung zu den dominierenden Themen dieser Tage: Nordkorea – und Olympia. «Ja, wir wollen die Wiedervereinigung», sagt Chang. «An diesem Ziel müssen wir festhalten.» Ansonsten werde es nie Frieden geben.

«Propagandafest Nordkoreas»

«Wir verzeichnen eine Spaltung der Gesellschaft entlang von Alterslinien», beschreibt Go Myong-hyun das Phänomen. Der 40-jährige Politologe sitzt im modernen Bau des renommierten Asan Institute for Policy Studies in einem edlen Stadtteil von Seoul. Die ältere Generation befürworte einen engen Austausch mit dem Norden und hänge «einer romantischen Vorstellung von nationaler Einheit an», sagt Go.