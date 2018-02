Es wäre eine Premiere in der Geschichte der Kim-Dynastie: Mit Kim Yo Jong wird zum ersten Mal ein Mitglied der nordkoreanischen Herrscherfamilie nach Südkorea reisen. Dies meldet das südkoreanische Wiedervereiniungsministerium am Mittwoch. Die Schwester des nordkoreanischen Machthabers ist führendes Mitglied der Arbeiterpartei und Teil einer hochrangigen Delegation, die am Freitag in den Süden reist.

Über die heute 30-Jährige ist in der Öffentlichkeit nur wenig bekannt. Von 1996 bis 2000 soll sie wie ihre beiden Brüder in der Schweiz gelebt haben. Wenn die verschiedenen Medienberichte der Wahrheit entsprechen, hat sie dabei in der Botschaft Nordkoreas in der Bundesstadt gewohnt und besuchte unter falschen Namen die Primarschule.