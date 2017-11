Der bosnisch-serbische Ex-General Ratko Mladic ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter des UNO-Kriegsverbrechertribunals zum früheren Jugoslawien sprachen den 74-Jährigen am Mittwoch in Den Haag unter anderem für den Völkermord in Srebrenica 1995 schuldig.