Hariri hatte Anfang November bei einem Besuch in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad überraschend seinen Rücktritt verkündet und damit eine politische Krise in der Region ausgelöst.

Vor seiner Rückkehr war er noch in Ägypten mit Staatschef Abdel Fattah al-Sisi zusammengetroffen. Die beiden Politiker hatten über die aktuelle Regierungskrise im Libanon beraten.

In den vergangenen Tagen hatte sich Hariri auch in Paris mit Staatschef Emmanuel Macron und in Berlin mit Aussenminister Sigmar Gabriel getroffen. Hariris Rücktritt wird als Teil des Konflikts zwischen den Regionalmächten Saudi-Arabien und Iran gesehen.