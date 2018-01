«Die Agenda des Kommissionspräsidenten lässt ein Treffen leider nicht zu», dies die Begründung der EU-Kommission, weshalb es am Weltwirtschaftsforum WEF nicht zu einem Austausch zwischen Bundespräsident Alain Berset und Jean-Claude Juncker kommen wird. «Präsident Juncker hat einen kurzen aber effizienten Aufenthalt in Davos – mit einem vollen Programm am Donnerstag, dem Tag, an dem er an- und auch wieder abreist», so seine Pressesprecherin Mina Andreeva.

Auf den ersten Blick scheint sich der Stress jedoch in Grenzen zu halten: Neben seiner Rede im Plenum stehen nur ein Treffen mit Microsoft Gründer Bill Gates, WEF-Initiant Klaus Schwab, dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auf dem Programm, garniert mit einem Mittagessen mit dem UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Für solche High-Level-Veranstaltungen wie das WEF scheint das eher ein gemächlicher Stundenplan. Trotzdem: Juncker hat keine Zeit. Ganz ausschliessen, dass man sich spontan über den Weg laufe, will man in der Brüsseler EU-Zentrale aber nicht.

Das Departement des Innern bestätigt die Absage Junckers am Freitagnachmittag. Noch am Morgen seien Gespräche am Laufen gewesen. Dass sich sogar US-Präsident Donald Trump für eine Unterhaltung mit Berset Zeit nimmt, der EU-Kommissionspräsident jedoch nicht verfügbar ist, wollte man nicht kommentieren. Aussenpolitiker Damian Müller wird da schon deutlicher: «In der angespannten Situation zwischen der Schweiz und der EU sagt es viel über das diplomatische Geschick Herr Junckers aus, dass er sich in Davos nicht einmal kurz Zeit nimmt, den Vertreter des Gastlandes zu begrüssen», so der Luzerner Ständerat. Junckers Partei Freund CVP-Präsident Gerhard Pfister hingegen findet, man «solle das nicht überbewerten». Pfister: «In diesen Davos-Gesprächen werden ja kaum je wichtige Entscheide gefällt». Und auch SP-Nationalrat Eric Nussbaumer nimmt es gelassen: «Das ist kein Affront. Matchentscheidend ist nicht das Treffen, sondern dass der Bundesrat weiss, was er will». Erst vor eineinhalb Monaten habe Juncker angeboten, im Frühling zu einer Lösung beim Rahmenabkommen zu gelangen. «Der Bundesrat sollte sich endlich zu einer Antwort durchringen», so Nussbaumer.

Diese Staatsoberhäupter kommen ans WEF nach Davos: