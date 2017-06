42 Prozent Stimmen für die britischen Konservativen, 40 Prozent für Labour: Von solchen Zahlen können die französischen Grossparteien nur träumen. Im ersten Durchgang der französischen Parlamentswahlen hofft die Bewegung En Marche von Präsident Emmanuel Macron am Sonntag gerade mal auf 30 Prozent; die konservativen Republikaner rechnen mit gut 20 Prozent, der Front National mit 18 und die Sozialisten gar mit weniger als 10 Prozent der Stimmen. Und doch gehen die Demoskopen von einer sogar überwältigenden Regierungsmehrheit von rund 400 der 577 Parlamentssitze aus.

Das Wahlsystem erklärt nicht alles: Sowohl in Grossbritannien wie auch in Frankreich gilt das Mehrheitswahlrecht. Wer in «seinem» Wahlkreis die Nase vorn hat, zieht ins Parlament ein, egal wie viele Stimmenprozent die eigene Partei auf nationaler Ebene erzielt hat.

Mitteparteien begünstigt

Die Nuance liegt darin, dass in Grossbritannien nur ein Wahlgang stattfindet, in Frankreich hingegen deren zwei. In Frankreich können auch Kandidaten gewinnen, die im ersten Wahlgang gar nicht an erster Stelle lagen; in Grossbritannien wären sie ausgeschieden.

Dieser Umstand begünstigt Mitteparteien wie En Marche, die in der Stichwahl neue Stimmen anziehen. Gegen die Extremisten des Front National bildet sich jedoch oft eine «republikanische Front» mittels gegenseitiger Verzichtserklärung.