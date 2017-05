"Frankreich gewährleistet in Mali und anderen Einsatzgebieten die europäische Sicherheit", sagte Macron am Freitag nach einem Treffen mit dem malischen Präsidenten Ibrahim Boubacar Keita in Gao.

Deutschland und andere europäische Länder könnten beispielsweise mehr tun bei der Unterstützung, einer "Partnerschaft der Ausrüstung" oder bei der Entwicklung des Landes, sagte Macron. Er sprach von einer pragmatischen Herangehensweise.

Bei seinem ersten Besuch ausserhalb Europas traf der neue Präsident französische Truppen. In Mali und anderen Ländern der Sahelzone sind zusammen rund 4000 französische Soldaten im Einsatz, um gegen Terrorgruppen zu kämpfen.

In der früheren Rebellenhochburg Gao am Rande der Sahara sind auch deutsche Soldaten stationiert. Sie sind am UNO-Stabilisierungseinsatz Minusma beteiligt, der zur Umsetzung eines Friedensabkommens von 2015 zwischen Regierung und Rebellen beiträgt.