Auch Steine seien bei dem Vorfall am späten Nachmittag geworfen worden. Fünf Beteiligte hätten in Spitälern medizinisch versorgt werden müssen. Drei Menschen seien "zur Verhinderung weiterer strafbarer Handlungen" in Gewahrsam genommen worden. Die Polizei sprach rund 25 Platzverweise aus.

Die Polizei mobilisierte nach eigenen Angaben ein massives Aufgebot, bei dessen Eintreffen die Schläger dann aber rasch auseinander gegangen seien. "Weitere Gewalthandlungen konnten unterbunden werden", teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zur Ursache der Auseinandersetzung zwischen den rumänischstämmigen Kontrahenten dauerten noch an.