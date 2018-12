In ihrem Land habe sich der Eindruck verbreitet, die Nordirland-Klausel in dem Austrittsvertrag sei eine "Falle, aus der das Vereinigte Königreich nicht mehr herauskommt", sagte May nach Angaben ihres Büros am Donnerstagabend vor ihren Kollegen auf dem EU-Gipfel in Brüssel.

Mit den "richtigen Zusicherungen" von Seiten der EU könne das ausgehandelte Brexit-Abkommen im Unterhaus aber doch noch verabschiedet werden, sagte May weiter. "In meinem Parlament gibt es eine Mehrheit, die einen Austritt mit Abkommen will." Sie brauche aber "rechtliche und politische Zusicherungen" um sicherzustellen, dass Grossbritannien nicht auf Grundlage der Auffanglösung für Nordirland unbefristet in der Zollunion verbleibt.

Dieses Szenario ist im Brexit-Abkommen für den Fall festgeschrieben, dass London und Brüssel nach dem Brexit keinen besseren Weg finden, die Grenze zwischen Irland und Nordirland offenzuhalten. Mays Kritiker in Grossbritannien laufen dagegen Sturm. Die Abstimmung im Unterhaus über das Abkommen liess May in Erwartung einer sicheren Niederlage auf Januar verschieben.

Hoffnung auf politische Zusicherungen

Sollte es bei der Auffanglösung kein Entgegenkommen der EU geben, "ist das Abkommen - unser Abkommen - in Gefahr", warnte May ihre EU-Kollegen. Niemand könne ein Interesse daran haben, dass Grossbritannien "unfallartig ohne Abkommen ausscheidet - mit all den Verwerfungen, die das mit sich bringen würde".

Von den Beratungen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstagabend in Brüssel erhoffe sich die Premierministerin einen "politischen Impuls", sagte ein Vertreter ihrer Regierung in Brüssel. In den kommende Wochen könnte dann im Detail ausgearbeitet werden, in welcher Form die EU die gewünschten Zusicherungen geben könnte.

Einen konkreten Text lege May nicht vor, hier sei sie "offen". Die Zusicherungen müssten aber "Rechtskraft" haben, darauf bestand der Regierungsvertreter.