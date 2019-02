1. Die Differenzen sind immernoch zu gross

Kim Jong Un soll beim Treffen in Hanoi von Donald Trump gefordert haben, sämtliche Sanktionen aufzuheben, für eine überschaubare Gegenleistung in Sachen Abrüstung. Dem habe Trump nicht zustimmen können, sagte dieser vor wenigen Stunden an einer Pressekonferenz. Das Problem der vollständigen nuklearen Abrüstung indes, sitzt tiefer.

Denn Trump kann Nordkoreas Machthaber anbieten was er möchte – so lange es nicht das gesamte amerikanische Atomwaffenarsenal ist, wird der Diktator aus Pjöngjang auch nicht seine eigenen aufgeben. Sie sind die einzige Lebensversicherung für Kim und dessen Herrscherclique. Bei den Gesprächen mit Nordkorea geht es daher nicht wirklich um vollständige Abrüstung, sondern vielmehr um Rüstungskontrolle. Ein entscheidender Unterschied.

