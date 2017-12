"Heute ist ein Tag der Trauer, aber auch ein Tag des Willens, das, was nicht gut gelaufen ist, besser zu machen", sagte Merkel am Dienstag am Rande der Gedenkfeierlichkeiten. Sie war am Montag mit Betroffenen und Angehörigen im Bundeskanzleramt zusammengekommen.

"Es war ein sehr offenes, auch von Seiten der Menschen, die betroffen sind, sehr schonungsloses Gespräch", sagte Merkel. Das Gespräch habe gezeigt, "welche Schwächen unser Staat in so einer Situation auch gezeigt hat". Beim erneuten Treffen werde es um die Fragen gehen: "Was haben wir gelernt? Was werden wir in Zukunft anders machen?"