Das emotional aufgeladene Thema rund um den Familiennachzug für vorübergehend geschützte Flüchtlinge ist vom Tisch, auch bei Pflege und Rente haben sich Union und SPD auf Kompromisse geeinigt. Es sieht ganz danach aus, als könnten die Koalitionsgespräche tatsächlich bis Sonntagnacht zu einem Ende kommen.

CDU-Kritik an Europapolitik

Doch die Lust auf das Regierungsbündnis zwischen Union und SPD – die dritte Grosse Koalition seit 2005 – ist scheinbar nicht nur bei den Genossen wenig ausgeprägt. Auch in der Union soll das Lager jener wachsen, welche einer Koalition mit der kriselnden und mit sich selbst beschäftigten SPD lieber aus dem Weg gehen würden, um damit Neuwahlen den Weg zu ebnen.

Vor allem die Kanzlerin Angela Merkel kritisch gegenüberstehenden Unionspolitiker spekulieren darauf, mit Neuwahlen gleich einen personellen Neuanfang der Spitze verbinden zu können – freilich ohne Merkel, das spekuliert jedenfalls die Wochenzeitung «Die Zeit».

«Ihre Optionen haben sich dramatisch verkleinert. Aus der Kanzlerin, die mit allen kann, ist die CDU-Vorsitzende geworden, die mit der SPD muss, wenn sie überleben will. Gleichzeitig ist die Zahl derer gewachsen, die sich eine Zukunft ohne Merkel vorstellen können und wollen», schreibt die Wochenzeitung. Dass parteiintern nicht mehr alle glücklich sind mit ihrer Vorsitzenden, zeigte sich diese Woche Dienstag nach einer Sitzung der Unionsfraktion.

Viele CDU-Mitglieder seien über die Stossrichtung der Europapolitik, die Union und SPD in einem Sondierungspapier skizziert hatten, irritiert, soll eine CDU-Abgeordnete laut der «FAZ» berichtet haben. In der Europapolitik dürfe die Union nicht die Positionen der SPD übernehmen, die unter «proeuropäisch» die Umverteilung in Krisenländern verstehe.

«Ihr Niedergang hat eingesetzt»

Auch der Dresdner Politikwissenschaftler Werner J. Patzelt, selbst Mitglied der CDU, hat festgestellt, dass Merkel unionsintern gegen «den Autoritätsverfall» ankämpfen müsse. «Es scheint mir, dass einige in der Union darauf warten, bis sich Merkel gegen die äusseren Umstände nicht mehr richtig wehren kann. Ihr Niedergang hat eingesetzt.»

Patzelt verweist auf die Geschichte des zweiten CDU-Bundeskanzlers Ludwig Erhard (1963 bis 1966), der unionsintern schleichend an Autorität eingebüsst hatte und von der eigenen Fraktion durch Kurt Georg Kiesinger, der ihm im Kanzleramt nachfolgte, gegen Erhards Willen ersetzt wurde. Auch Merkels parteiinterne Macht schwinde mit jedem Tag, mit dem sich die Regierungsbildung in die Länge ziehe.

Nach Ansicht Patzelts sei die Grosse Koalition wegen des anstehenden Mitgliederentscheids der SPD-Basis über die Regierungsvereinbarung noch keine ausgemachte Sache – Neuwahlen bleiben ein realistisches Szenario. Trotz parteiinterner Kritik wird Merkel für die Union wohl auch in diesem Falle in den Ring steigen – das kündigte die Kanzlerin jedenfalls im November letzten Jahres an.

Dass Merkel weitere vier Jahre im Amt bleiben wird, hält der Politikwissenschaftler für unwahrscheinlich. Patzelt verweist auf die SPD-Forderung, wonach über die Grosse Koalition – sollte sie zustande kommen – nach der Hälfte der Legislatur Bilanz gezogen werde. «Das könnte der Anlass für die SPD sein, die Koalition aufzukündigen oder derart harte Forderungen zu stellen, dass diese von der Union nicht akzeptiert werden können. Dann steht in zwei Jahren der Bruch der Regierung an.»