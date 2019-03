Hannelore Heinrich sitzt der Schrecken noch tief in den Knochen. Die 67-Jährige war gerade in ihrem Friseursalon, als plötzlich Kundschaft mit borstiger Frisur in ihr Geschäft hineintrampelte. Eine offenbar verwirrte Wildsau. Das blutende Tier in Heinrichs Salon warf Stühle um und hinterliess ein Chaos.

Die Anekdote aus der südlich von Berlin gelegenen Gemeinde Stahnsdorf trug sich erst gerade im vergangenen Februar zu und zeigt, dass die Wildschweine längst die Scheu vor Menschen verloren haben. Davon zeugen auch zwei spektakuläre Videos aus der Nachbargemeinde Kleinmachnow. Eine Rotte von 25 Wildschweinen galoppiert vor wenigen Wochen mitten am Tag durch die Vorgärten der 20 000 Einwohner zählenden Ortschaft.

«Bundesweit wären wir die Ersten»

Nun hat der parteilose Bürgermeister von Stahnsdorf genug von den borstigen Wildtieren, die aus den umliegenden Wäldern in seine Gemeinde kommen – angelockt durch Kompost und Abfälle, welche die Menschen in ihren Gärten liegen lassen. Albers will den Tieren mit Pfeil und Bogen zu Leibe rücken.

Denn Jäger warnen vor dem Gebrauch von Schusswaffen im Ortsinneren. Querschläger könnten auch Menschen in Gefahr bringen. «Insbesondere das Abprallverhalten ist völlig ungeklärt, gerade in Siedlungen mit Bordsteinen, Asphalt und Zäunen», lehnt auch der deutsche Jagdverband den Schusswaffengebrauch in dicht besiedeltem Gebiet ab.