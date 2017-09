Hintergrund ist die wuchernde Bandenkriminalität in den Metropolen. Landesweit wuchs die Zahl aller verzeichneten Gewaltdelikte im vergangenen Jahr um rund vier Prozent auf 124'000 an, wie die FBI am Montag (Ortszeit) mitteilte.

Die Fälle von Mord und Totschlag nahmen insgesamt um 8,6 Prozent zu, die Zahl der schweren Raubüberfälle und Vergewaltigungen um jeweils etwa fünf Prozent. Allerdings liegen die Kriminalitätsraten in den USA insgesamt immer noch deutlich unter dem Niveau der 90er Jahre.