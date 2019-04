Nach einer Serie von tödlichen Selbstmordanschlägen, bei denen am Ostersonntag mindestens 290 Menschen getötet wurden, suchte Sri Lanka am Montag nach Erklärungen für die Bluttat. In die Trauer um die Opfer und den Zorn auf die Attentäter mischten sich dabei auch Vorwürfe gegen die Regierung, die schon vor gut zwei Wochen von Drohungen gegen Kirchgemeinden in dem vornehmlich buddhistischen Land erfahren hatte. Unter den getöteten sind auch mindestens 35 Ausländer aus Grossbritannien, der Türkei, Japan, den Niederlanden, China, Portugal, Australien und Indien. «20 Minuten» berichtete am Montag, unter den Toten sei auch ein aus Sri Lanka stammendes und in Bern lebendes Ehepaar. Auch das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte wenig später zwei Schweizer Todesopfer. Ein drittes Familienmitglied, das über zwei ausländische Nationalitäten verfügte, sei ebenfalls gestorben.

Die äusserst präzise koordinierte Anschlagserie, die nach den letzten Erkenntnissen von sieben Attentätern ausgeführt wurde, begann am Sonntag um 8.45 Uhr Ortszeit mit einer gewaltigen Explosion in der St. Anthony Kirche in der Hauptstadt Colombo. Minuten später griffen Attentäter zwei weitere Ostergottesdienste in den Städten Negombo und Batticaloa an. Auch in den Fünf-Sterne-Hotels Shangri-La, Kingsbury und Cinnamon Grand im Herzen von Colombo kam es zu Detonationen.

Die Bilder zu den Anschlägen: