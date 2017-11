«Habe getan, was ich konnte»

Die Schuld am Scheitern der Gespräche gibt sich Merkel derweil nicht. «Ich habe das getan, was ich konnte, und wie gesagt, wir waren auch wirklich vorangekommen.» Gedanken an Rücktritt habe sie nach dem Scheitern keine gehabt. «Das stand nicht im Raum. Deutschland braucht nun Stabilität.»

So oder so, der Berliner Politikwissenschafter Gero Neugebauer glaubt nicht an ein allzu rasches Ende der Kanzlerschaft von Angela Merkel. «Natürlich ist sie parteiintern nicht mehr völlig unumstritten. Aber ich wüsste nicht, wer es in der Union sonst machen könnte.» In Umfragen erzielt Merkel bei der Bevölkerung nach wie vor recht hohe Beliebtheitswerte. «Merkel kann nur über Merkel stürzen», folgert Neugebauer.

Dass der vermeintliche Stabilitätsanker Europas nicht in der Lage ist, eine stabile Regierung auf die Beine zu stellen, sei der Veränderung der politischen Struktur im Land geschuldet. «Bereits mit dem Einzug der AfD in den Bundestag fand eine Angleichung an Verhältnisse in anderen europäischen Staaten statt. Diese Angleichung zeigt sich auch beim Versuch, eine Regierung zu bilden.» Deutschland drohe dadurch, den Ruf der Verlässlichkeit einzubüssen.

Noch bleibe Deutschland der starke Partner für Europa, sagt Neugebauer. «Wenn sich die politische Instabilität allerdings wiederholt, könnten Zweifel auftreten.»