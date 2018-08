45 Minuten dauert der Einsatz gegen die Journalisten. Das ZDF protestiert am nächsten Tag heftig gegen die Behinderung der Pressearbeit. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) feuert einen Tweet heraus: „Die einzigen Personen, die in diesem Video seriös auftreten, sind die Polizisten.“

Am Mittwoch ist nun auch noch ans Tageslicht gekommen, dass der gegen das ZDF pöbelnde Demonstrant ein Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamtes ist. Der „Tarifbeschäftigte“ werde im Ermittlungsdezernat für Wirtschaftskriminalität beim LKA eingesetzt, hiess es. An der Pegida-Demonstration nahm der Mann als Privatperson teil.

Am Rand des Besuchs der Bundeskanzlerin in Dresden ist ein Kamerateam, das im Auftrag des @ZDF für #Frontal21 https://t.co/t7q5CLkB6t - unterwegs war, etwa eine 3/4 Stunde von der Polizei festgehalten worden.Das Team war vorher von Pegida-Demonstranten verbal angegriffen worden. pic.twitter.com/JEPtFTGoGc

Sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel schaltete sich in die Debatte ein. Das Demonstrationsrecht müsse umfassend gewährleistet sein. Sie fügte hinzu: „Wer auf Demonstrationen geht, muss damit rechnen, dass er auch durch Medien dabei aufgenommen und beobachtet wird.“ Sie wolle sich „ausdrücklich zur Pressefreiheit bekennen“.

Dresdens Polizeichef Thomas Geither versuchte, den Einsatz der Polizei zu verteidigen. Der Vorwurf, Sachsens Polizei schlage sich auf die Seite von Verfassungsfeinden und rechten Pöblern, wies er zurück. Er räumte indes ein, dass es auch in der Polizei Sympathisanten von AfD und Pegida gebe: „Am Ende ist die Polizei ein Querschnitt der Gesellschaft. Bei uns gibts alle politischen Strömungen.“

Solange Pegida und die AfD vom Verfassungsschutz nicht als klar verfassungsfeindlich eingestuft würden, „darf auch ein Polizeibeschäftiger Anhänger dieser Partei und Gruppierung sein“, fügte Jörg Radek von der Gewerkschaft der Polizei hinzu.

„Auf dem rechten Auge blind“

Der Vorwurf, in Sachsen sei die Pressefreiheit bedroht, kommt immer wieder hoch. Journalisten werden am Rande von Aufmärschen der Pegida-Bewegung immer wieder grob beleidigt, als „Lügenpresse“ oder Handlanger von „Volksverrätern“ diskreditiert, gelegentlich kommt es gar zu körperlichen Übergriffen.

Sächsische Polizeibeamte, so ein weiterer Vorwurf, sympathisierten überdurchschnittlich stark mit Pegida und AfD. Der Soziologe Elmar Brähler, Mitherausgeber einer Studie über Fremdenfeindlichkeit an der Universität Leipzig, hält diesen Vorwurf für begründet.

Die Alternative für Deutschland (AfD), deren Anhänger in hohem Masse mit der Pegida-Bewegung sympathisieren, holte bei den Bundestagswahlen 2017 in Sachsen über 25 Prozent der Stimmen, auch in aktuellen Umfragen erreicht die Partei Werte in diesem Bereich. „Bei der Polizei ist die Affinität für Pegida und die AfD noch ausgeprägter als bei der Durchschnittsbevölkerung von Sachsen“, sagt Brähler.

Bei der Polizei sei der Anteil von Männern, die sich „von Autoritätseinstellung leiten lassen“, stark ausgeprägt. Sachsens Polizei habe es laut Brähler in der Vergangenheit immer wieder versäumt, mit Nachdruck gegen rechte Extremisten vorzugehen. Die seit der Wende regierende CDU habe keinen besonderen Eifer an den Tag gelegt, um dem in dem Bundesland in Teilen vorherrschenden Rechtsextremismus gezielt entgegen zu wirken. „Die Behörden in Sachsen sind auf dem rechten Auge blind“, moniert Brähler gegenüber unserer Zeitung.

Die CDU gehe vor allem deshalb zu wenig konsequent gegen Rechtsextremismus vor, weil sie Angst davor habe, weitere Wähler an die AfD zu verlieren. Die aktuelle Debatte sei vonnöten, schliesst der Soziologe: „Es wird Zeit, dass auch in Sachsen endlich eingehend über den Wert der Pressefreiheit diskutiert wird.“

Übrigens: Der Demonstrant war nicht einmal im Recht. Zwar hat jeder Mensch das Recht auf das eigene Bild. Eine Einwilligung für Film- und Fotoaufnahmen ist allerdings bei öffentlichen Versammlungen und Demonstrationen nicht erforderlich.