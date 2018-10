Mordkommando, Folter, Zerstückelung: Was sich am 2. Oktober hinter den Türen des saudiarabischen Konsulats in Istanbul abgespielt haben soll, gleicht einem schlechten Krimi. Doch für Erich Gysling ist klar, dass die schrecklichen Ereignisse real sind. «Diese Horror-Geschichte muss echt sein», erklärt der Nahost-Experte gegenüber «Talk Täglich»-Moderator Hugo Bigi und fügt an: «Ich bin fest davon überzeugt, dass das tatsächlich passiert ist.»

Auch die aktuelle Beweislage, etwa die Einreise zahlreicher Leibwächter des saudischen Kronprinzen am selben Tag wie Khashoggis Besuch im Konsulat, lasse den Verdacht des Mordes am regierungskritischen Journalisten erhärten. «Vier der 15 Verdächtigen», so Gysling, «stammen aus dem unmittelbarsten Umfeld von Mohammed bin Salman. Da glaubt wohl niemand mehr, der Kronprinz hätte vom Verschwinden des Journalisten nichts gewusst.»