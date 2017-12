Wenn heute Schüler in adretten Uniformen die Gewinnzahlen der traditionellen spanischen Weihnachtslotterie «El Gordo» vorsingen, sitzen nicht wenige Spanier mit einem Los vor dem Fernseher, das sie in Katalonien gekauft haben. Tausende reisen Jahr für Jahr extra an, um ihr Weihnachtslos im Pyrenäenstädtchen Sort zu kaufen. «Sort» ist das katalanische Wort für Glück. In der Woche vor Weihnachten suchen die Spanier das Glück in Katalonien. Dies gilt in diesem Jahr besonders.

Gestern waren rund fünfeinhalb Millionen Bewohner der Region im Nordosten Spaniens an die Urnen gerufen, um die 135 Sitze des katalonischen Regionalparlaments neu zu besetzen. Die Wahlen waren von der Zentralregierung in Madrid angeordnet worden, nachdem sie das katalonische Regionalparlament und die Regierung (Generalitat) wegen einer einseitigen Unabhängigkeitserklärung abgesetzt hatte.

Sie verstiess gegen die Verfassung. Es war der Höhepunkt eines Machtkampfes zwischen Madrid und Barcelona. Madrid liess katalonische Minister und Parlamentarier verhaften. Ein Haftbefehl erging auch gegen den abgesetzten katalanischen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont. Der entzog sich der Verhaftung durch eine spektakuläre Flucht nach Brüssel.

Madridtreue gewinnen die Wahl

Aus seinem Exil musste Puigdemont nun mit ansehen, wie seine Erzfeinde die Wahl gewinnen. Gemäss einer gestern um 20 Uhr veröffentlichten Umfrage konnten die Cuidadanos um die Kandidatin Inés Arrimadas 26 Prozent der Wähler für sich gewinnen. Das entspricht bis zu 37 Parlamentssitzen.

Trotzdem muss Puigdemont seine Hoffnung auf eine weitere Amtszeit noch nicht aufgeben. Denn die Separatisten erzielen laut der gleichen Umfrage wieder die absolute Mehrheit. Zwischen 67 und 71 Sitze könnten Parteien der Unabhängigkeitsbewegung erhalten.

Allerdings haben die Linksrepublikaner ERC (22,5%) Puigdemonts Partei «Junts pel Catalunya» (19%) übertrumpft. Zu den letzten Wahlen waren die Parteien noch in einem gemeinsamen Bündnis angetreten.