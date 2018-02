Es ist nicht das erste Mal, dass Vertreter afrikanischer und mittelöstlicher Nationalitäten östlich von Calais aneinandergeraten. «Noch nie ist aber ein solches Ausmass an Gewalt festgestellt worden», meinte Innenminister Gérard Collomb am Freitag bei einem improvisierten Besuch vor Ort. Er verlegte zwei weitere Polizeieinheiten in die französische Hafenstadt, von wo aus Flüchtlinge und Migranten seit Jahren als blinde Lastwagen-Passagiere auf Fähren nach England zu gelangen versuchen.

Morgendliche Patrouillen

Die französische Regierung verhindert seit der Räumung des wilden Camps im Jahre 2016 jede neue Lagerbildung im Ansatz. In dem Buschwerk der Sanddünen lösen Polizeipatrouillen jeden Morgen spontane Menschenansammlungen auf. Zelte und Schlafsäcke werden konfisziert, die zumeist jungen Männer angehalten, in der Stadt ein reguläres Asylgesuch zu stellen. Hilfswerke werfen der Polizei ein unzimperliches, ja brutales Vorgehen vor; Schlafende würden mit Tränengas «geweckt» und mit Schlägen vertrieben.

Collomb erklärte dagegen, seit 2016 sei kein einziges Fehlverhalten der Polizei registriert worden. Für den Gewaltausbruch macht er die bewaffneten Schlepperbanden verantwortlich. «Es ist offensichtlich, dass es Bandenchefs gibt, die andere mitziehen. Wir wollen diese Netzwerke zerschlagen», meinte der Innenminister, laut dem allein seit Jahresbeginn sechs Schlepperbanden unschädlich gemacht worden seien.

Collomb betonte generell: «Es gibt für die Migranten keine Lösung in Calais.» Der Fährhafen ist heute in der Tat so stark gesichert, dass kaum mehr jemand unentdeckt über den Kanal gelangt. Dieser Umstand dürfte für die Spannungen vor Ort mitverantwortlich sein: Die über Tausende von Kilometern Angereisten finden sich kurz vor ihrem Ziel in einer Sackgasse wieder.

Dazu müssen sie sich jeden Abend ein neues Nachtlager suchen. «Diese prekäre Lage stärkt nur die Stellung der Schlepper und treibt die Ankommenden in ihre Hände», meint Jean-Claude Lenoir vom lokalen Hilfsverein Salama. «Hinter der Gewalt geht es sicher um die Verteilung des Geländes und der Laster-Parkplätze.»

Lage bleibt angespannt

Der Gewaltausbruch in Calais führt den Franzosen schlagartig vor Augen, dass die Lage in Calais keineswegs entschärft ist. Um die Stadt halten sich laut Behördenangaben 600 Migranten auf. Das ist zehnmal weniger als 2016, doch die Tendenz ist wieder steigend.

Deshalb stellt die Regierung eine gewisse Härte oder zumindest Kompromisslosigkeit gar nicht in Abrede. Präsident Emmanuel Macron bekräftigte aber Mitte Januar in Calais, die Polizei setze keine physische Gewalt ein.

Neues Gesetz auf dem Weg

Mitte Februar wird die Regierung ein neues, verschärftes Asyl- und Ausländergesetz vorlegen. Die Eingabe- und Behandlungsfristen werden verkürzt; die Rückschaffung in Erstasyl- oder Ursprungsländer soll erleichtert werden. «Calais» wird dennoch ein Problem bleiben, denn einen Ausweg weiss niemand.

England hatte 2003 in einem bilateralen Abkommen durchgesetzt, dass papierlose Migranten bereits auf der französischen Seite des Ärmelkanals abgefangen würden. Im Januar weigerte sich die britische Premierministerin Theresa May bei einem Treffen mit Macron, eine sinnvollere Lösung auszuhandeln. Dafür zahlt London 50,5 Millionen Euro an neue Sicherheitsmassnahmen in Calais. Das Grundproblem werden sie aber auch nicht lösen.