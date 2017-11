An der Suche sind mittlerweile 10 Flugzeuge und 11 Schiffe aus über 7 verschiedenen Ländern beteiligt. Darunter Schiffe aus Uruguay, Chile, Brasilien, Peru, USA und Grossbritannien. Die Schiffe fahren die geplante Route des U-Boots ab. Ausserdem wird das Gebiet systematisch von Norden nach Süden und umgekehrt durchfahren.

Am Sonntag versuchte die Besatzung des U-Boots sieben mal vergeblich ihren Marinestützpunkt «Mar del Plata» zu kontaktieren. Vermutlich wurde eine dafür vorgesehene Boje an die Wasseroberfläche gelassen, um so eine Verbindung über das Satellitentelefon herzustellen. Leider war eine Verbindung bisher nicht möglich, wie das argentinische Verteidigungsministerium mitteilt.

1. Was könnte passiert sein?

Laut einem ehemaligen U-Boot-Fahrer der US Navy sind mehrere Szenarien möglich, wie er gegenüber CNN angab. Neben einem «totalen Ausfall» aller Systeme ist auch ein kleinerer Fehler denkbar. Es sei zudem unklar, ob sich das U-Boot an der Wasseroberfläche oder am Meeresgrund befindet.

Da es sich bei der «ARA San Juan» nicht um ein Atom-U-Boot, sondern eines mit Dieselantrieb handelt, ist seine Zeit unter Wasser sehr begrenzt. Die Zeit läuft also gegen die 44 Besatzungsmitglieder. Es kommt stark darauf an, wann die Luft im innern des U-Boots zum letzen mal erneuert und die Batterien aufgeladen wurden. Wenn das U-Boot auf den Grund gesunken aber intakt ist, könnte die Luft für 7 bis 10 Tage reichen.