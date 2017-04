Drohgebärden hat es aus Nordkorea schon häufig gegeben. Trotz allen Warnungen hat Nordkorea denn auch nur einen Tag nach seiner riesigen Militärparade erneut eine Rakete abgeschossen. Was die Lage aber derzeit so brisant macht, sind die Drohgebärden der USA.

Demonstrativ hatte US-Präsident Donald Trump am Wochenende einen Flugzeugträgerverband vor die Küste Nordkoreas geschickt und offen mit Angriff gedroht, falls Pjöngjang einen weiteren Atomtest wagt. Und Trumps Vize Mike Pence wiederholte gestern Montag bei seinem Besuch in Südkorea diese Drohung.

Zu einem neuen Atomtest ist es vorerst zwar nicht gekommen, und der US-Angriff blieb ebenfalls aus. Dennoch stellt sich die Frage: Wie geht es mit der Nordkorea-Krise weiter? Will Diktator Kim Jong Un tatsächlich einen Krieg gegen die mächtige USA riskieren? Nein, das will er nicht. Schon sein Vater und Vorgänger Kim Jong Il wusste: Ein Gefecht mit konventionellen Waffen würde sein Land nicht lange überleben. Zwar ist die nordkoreanische Armee mit über einer Million Soldaten eine der grössten Armeen der Welt. Doch insbesondere die Luftstreitkräfte gelten technisch als veraltet. Deswegen baute bereits der alte Kim das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm stetig aus.

Regime will nicht ernsthaft angreifen

Fünf Atomtests hat es seit 2006 gegeben, zwei davon unter dem jungen Kim. Derzeit arbeiten seine Techniker an einer Langstreckenrakete, mit der die USA nuklear bombardiert werden kann. Doch das Regime will die USA nicht ernsthaft angreifen. Der Bau einer eigenen Atombombe dient dem Selbstschutz. Kim hat Gaddafi in Libyen vor Augen: Nur Atomwaffen garantieren ihm, nicht von den USA gestürzt zu werden.

Reizen, aber ja nicht zu viel, um allzu heftige Gegenreaktionen auszulösen – das entspricht Kims Logik. Dieses Vorgehen dürfte einem Donald Trump bekannt vorkommen. Vielleicht verstehen sie sich ja.