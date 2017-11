n der Nationalratswahl in Österreich vom Oktober hat Sebastian Kurz die Österreichische Volkspartei (ÖVP) zum Wahlsieg geführt. Nun steht der Vorsitzende der ÖVP aber in der Kritik – wegen eines Tweets. Ausgerechnet in einem Tweet zum Bildungs- und Schulsystem macht der rechte Politiker einen Fallfehler.