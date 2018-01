Trotz noch fehlendem Abstimmungsdatum – der Abstimmungskampf ist bereits entbrannt.

Ein lächelndes Kind, das am Down-Syndrom leidet, soll es für die Abtreibungsgegner richten. Sie haben es zu ihrem Gesicht der Kampagne gewählt, wie sie vor einigen Tagen bekannt gaben. Unter dem Flyer, der in den irischen Briefkasten landen wird, steht geschrieben: «90 Prozent aller Babys mit Down-Syndrom werden in Großbritannien abgetrieben.»

Es ist nicht das erste Mal, dass Menschen mit Down-Syndrom als Pro-Argument für das Abtreibungsverbot gebraucht werden. Doch auch die Gegenseite hat schon mit Kindern mit Down-Syndrom für ihr Anliegen geworben.

Die Organisation Down Syndrom Irland ist verärgert. «Dies ist sehr respektlos gegenüber Kindern und Erwachsenen mit Down-Syndrom und ihren Familien», lassen sie verlauten. Es verursache eine Menge Stress für die Eltern. «Menschen mit Down-Syndrom sollten nicht als Argument für beide Seiten dieser Debatte benutzt werden.»

Eine Mutter eines Kindes mit Down-Syndrom ist nicht einverstanden. «Es ist nicht falsch, ihre lächelnden Gesichter zu zeigen», sagt sie. «Es ist auch keine emotionale Erpressung, wie die Abtreibungsbefürworter sagen.»

Die Meinungsbildung ist im vollen Gang. Jeder Ire hat etwas zum Thema Abtreibung zu sagen.

Auch Fintan O’Toole, Redaktor der «Irish Times». «Es gibt kaum Beweise dafür, dass irische Frauen Babys mit Down-Syndrom in Massen abtreiben werden», schreibt er vergangene Woche. Und in einem früheren Artikel greift er die katholischen Organisationen Irlands an. Er bezeichnet ihre Ideologie als «sektiererisch, paranoid, apokalyptisch». «Das sind die Organe, die Irland in der demokratischen Welt einzigartig gemacht haben, indem sie in der Verfassung ein Abtreibungsverbot verankert haben.» Neben Irland gilt nur in wenigen europäischen Ländern ein striktes Abtreibungsverbot. Beispielsweise in Malta.

Aufgegangen ist der Plan der irischen Abtreibungsgegner dennoch nicht. Auch in den vergangenen 35 Jahren haben irische Frauen abgetrieben. Seit der Zusatzartikel 8 in Kraft getreten ist, sind 160'000 Irinnen nach Grossbritanniengereist. Dort wurde ihr Wunsch erfüllt. Sie durften abtreiben.