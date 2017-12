2017 war für die EU ein Superwahljahr mit Urnengängen in den Niederlanden, in Österreich, Frankreich und Deutschland. Es war das Jahr, wo die Europa-Gegner zurückgedrängt wurden. Grössten Anteil daran hatte Emmanuel Macron, der in Frankreich «Front National»-Chefin Marine Le Pen besiegte und für Brüssel die Kohlen aus dem Feuer holte.

Der charismatische Präsident wird von vielen schon als die neue europäische Lichtgestalt gefeiert. Macron ist der, der sogar den amerikanischen Präsidenten Donald Trump in die Schranken weist. Macron lädt die Führer der afrikanischen Länder an der Flüchtlingsroute nach Paris ein und ringt ihnen Kompromisse ab.

Macron hat eine Vision zur Reform der Wirtschafts- und Währungsunion und scheut sich nicht, sie offen auszusprechen. Weil Bundeskanzlerin Angela Merkel, die heimliche Königin des Kontinents, bis auf Weiteres im Morast der deutschen Regierungsverhandlungen feststeckt, werden die hohen Erwartungen an den französischen Präsidenten noch verstärkt.