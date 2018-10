Während Trump am Dienstag zusammen mit Ehefrau Melania und anderen Mitliedern seiner Familie in symbolischen Gesten die elf Todesopfer des antisemitischen Anschlags ehrte, machten Demonstranten ihrem Unmut über den Präsidenten Luft. Sie warfen ihm unter anderem vor, die rechtsextreme Szene anzuspornen.

Während ihres etwa 20-minütigen Besuchs der Lebensbaum-Synagoge zündeten der Präsident und die First Lady Kerzen zu Ehren der Todesopfer an. Anschliessend legten sie an der provisorischen Gedenkstätte ausserhalb des Gotteshauses jeweils eine weisse Blume und einen kleinen Stein vor den Sternen nieder, die an die elf Anschlagsopfer vom Samstag erinnern. Die Niederlegung von kleinen Steinen auf Gräbern ist eine jüdische Tradition.

Begleitet wurde der Präsident auch von seiner Tochter Ivanka und deren Ehemann Jared Kushner. Beide sind orthodox-jüdischen Glaubens. Während des Präsidentenbesuchs der Synagoge waren nach Angaben eines anwesenden AFP-Reporters die Rufe von Demonstranten zu hören, die sich direkt ausserhalb der Sicherheitsabsperrungen versammelt hatten. Sie riefen unter anderem "Worte bedeuten etwas" und "Kein Hass mehr".