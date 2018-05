Sich die Sache reiflich zu überlegen, war schon richtig. Nicht wegen moralischer Bedenken – Moral ist bürgerlicher Ballast. Bei Hof regiert etwas Bedeutsameres: Etikette. Das Motto lautet: «Keep calm and carry on» – halt die Lippe steif und stelze weiter. Wozu? Kümmert niemanden. Hauptsache, die Familie ist alt und wird durch Verjüngung laufend älter. Also sind nur zwei Fragen wichtig, da man, egal ob geboren von Gottes Gnaden, den Genpool nun mal irdisch mischen muss… nein, die Frage, ob es Liebe sei, figuriert darunter nicht: Gibts einen Thronfolger, eine Thronfolgerin? Und benimmt sich jeder so, wie das festgeschrieben steht? Für England und für Kontinuität.

Man hatte es in Windsor natürlich schon klassisch versucht, bei Prinzessin Diana: Sie entstammte einem noch älteren Geschlecht als die Queen selbst, jobbte und posierte glaubwürdig als schüchterne Kindergärtnerin. Leider befeuerte der Anblick Prinz Charles nicht. Dann, «rein zufällig», schien beim Fotoshooting die Sonne durch Dianas wadenlangen Rock. Und zeichnete den Umriss ihrer Hüften ab. Diana sagte, sie habe nichts gewusst. Der Fotograf reagierte sofort, und Prinz Charles war gerührt vom Blitz.

Er war später nicht herzlos, nur konsequent, als er nach der Geburt des zweiten Sohns seine ehelichen Pflichten einstellte. Getreu einer anderen Regel der britischen Monarchie: «You need an heir and a spare»: Du brauchst einen Erben und in der Hinterhand ein zweites As.

Wird Charles übersprungen?

Das Fiasko mit Lady Di war traumatisch für alle, nicht nur für Prinz Harry, der acht Jahre alt war, als seine Eltern sich trennten, und zwölf, als Diana starb. Dianas Tragödie, leben und blühen zu wollen als Individuum, wo individuelle Entfaltung gar nicht gefragt war, trug dem Haus Windsor viel schmutzige Wäsche ein. Einen verheerenden Brand und ein düsteres Image.

Auch darum lässt das Haus jetzt wohl lichte Freuden zu, ohne Gewähr. Harry hatte oft von Gefühlen gesprochen, was man im Haus Windsor nicht tut. Nun erlaubt man ihm einen Raum fürs private Glück. Und verschafft damit im Buckingham der Unberechenbarsten Zutritt: der Liebe. Vermutlich gibt es die sogar, irgendwo da draussen, in der Wildnis des gemeinen Volkes. Dazu zählt in den Augen der Queen halt auch ein Tenniscourt wie Wimbledon; da hatten sich Meghan und Harry kennen gelernt. Irritierenderweise für Beziehungssucher in der profanen Welt – weniger für Royals, die seit Jahrhunderten via Empfehlung Leute verbandeln –, arrangiert als Blind Date durch eine PR-Dame.