EU-Ratspräsident Donald Tusk hat den Brexit-Deal mit Theresa May in einer Stellungnahme begrüsst und dem EU-Verhandler Michel Barnier zur Einigung gratuliert. Die Botschafter der 27 EU-Mitgliedstaaten würden den Vertragsentwurf bis Ende Woche unter die Lupe nehmen. Am Montag werden sich die zuständigen EU-Minister treffen. Er hoffe, dass es nicht zu viele Anmerkungen gebe, so Tusk. Um das Abkommen auf Ebene Staats- und Regierungschefs politisch abzuschliessen, soll am 25. November ein Sondergipfel in Brüssel stattfinden.

Zu den Minister-Rücktritten in London wollte man sich in Brüssel gestern nicht äussern. Man werde weiterhin «in gutem Glauben» mit Premierministerin Theresa May zusammenarbeiten, so ein EU-Sprecher. Hinter den Kulissen war aber durchaus auch Kritik am Abkommen zu vernehmen. Eine Gruppe von Mitgliedsländern mit Frankreich an der Spitze habe starke Bedenken, wenn es um Fischereirechte geht, hiess es. Eine Garantie über den gegenseitigen Zugang zu Fischgründen wurde bislang aussen vor gelassen. Eine Regelung soll im Rahmen eines künftigen Freihandelsvertrags gefunden werden. Die britische Regierung beharrte in den Verhandlungen auf dem Standpunkt, einseitig über den Zugang zu ihren Fanggebieten entscheiden zu wollen.

EU-Kommissionsbeamte betonten, angesichts der Beschränkungen auf beiden Seiten sei das Abkommen insgesamt «das Beste, was wir gemeinsam erreichen konnten». Chef-Verhandler Michel Barnier forderte am Mittwochabend «alle Beteiligten auf, jetzt Verantwortung zu übernehmen». (rhe)