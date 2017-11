Das berichtet die sda mit Berufung auf das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA).

Die Familie wurde in ihrem Haus in Mapleton in Utah gefunden. Die Polizisten seien ins Haus eingedrungen, nachdem Nachbarn sich bei der Polizei gemeldet hatten, weil sie nichts mehr von den Nachbarn gehört hatten.

Die Polizisten entdeckten die Körper von vier Personen, darunter eine Jugendliche im Alter von 16 Jahren und einen fünfjährigen Jungen. Die vier Toten seien als Mitglieder einer Familie identifiziert worden, die im Juli nach Mapleton gekommen war, teilt die örtliche Polizei mit.

Der 45-jährige Vater hatte demnach in Utah, im Westen der USA, eine Stelle bekommen. Er, seine 42-jährige Frau und die beiden Kinder wohnten vorher in der Schweiz.

Eine Untersuchung wurde eingeleitet. Die Polizei erwartet die Analyse des Gerichtsmediziners, um den Tathergang nachzuvollziehen, schreibt die Polizei in Mapleton.

Um die Familie zu schützen, bestätigte das Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten keine dieser Informationen. Das Konsulat in San Franscisco sei mit der zuständigen Behörde in Kontakt, teilte das EDA mit.