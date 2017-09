Spendenaktion lanciert

Die als Kind puertoricanischer Einwanderer in New York geborene US-Popsängerin Jennifer Lopez kündigte am Sonntagabend zum Auftakt einer Spendenaktion an, eine Million Dollar für die Opfer des Hurrikans bereitzustellen.

"Dies war der stärkste Hurrikan seit fast 20 Jahren, der Puerto Rico getroffen hat, und die Schäden sind schrecklich", sagte Lopez am Sonntag während einer Medienkonferenz mit New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo.

Lopez beteiligt sich an einer Initiative des Bundesstaats New York, mit der das US-Aussengebiet unterstützt wird. Cuomo hatte Puerto Rico vor zwei Tagen besucht und erste Lebensmittelspenden mitgebracht.