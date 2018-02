Die Ost-Erweiterung der Europäischen Union von 15 auf 28 Länder ging schnell vonstatten, vielleicht zu schnell. Vor allem bei Bulgarien und Rumänien soll der EU-Beitritt zu früh erfolgt sein. Polen und Ungarn ihrerseits hätten wohl Mühe, die «Kopenhagener Kriterien» an Rechtsstaatlichkeit heute noch zu erfüllen. Das Stichwort «Erweiterungsmüdigkeit» macht in der EU schon länger die Runde.

Trotzdem schlägt die EU-Kommission nun vor, das Engagement für den Beitritt von insgesamt sechs Ländern des Westbalkans zu verstärken. So wären Serbien und Montenegro vielleicht bereits im Jahr 2025 so weit. Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Albanien, Bosnien-Herzegowina und der Kosovo könnten folgen, wie es in der gestern veröffentlichten Balkan-Strategie heisst. Die EU könnte somit bis auf 33 Staaten anwachsen (ohne Grossbritannien, versteht sich).

Die Lasten des Balkans

Es gelte, die «historische Chance» zu packen, so EU-Aussenbeauftragte Federica Mogherini. Immerhin gehöre der Westbalkan geografisch und kulturell zu Europa. In der Praxis sieht das freilich komplizierter aus. «Korruption und Verbindungen zur organisierten Kriminalität auf allen Regierungs- und Verwaltungsebenen», keine «funktionierende Marktwirtschaft» und drittens «ernste bilaterale Streitigkeiten», die die EU nicht gewillt ist, «zur internen Angelegenheit» werden zu lassen, heisst es überdeutlich im Kommissions-Papier.