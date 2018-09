Nach der Tötung eines 35-jährigen Deutschen am 26. August im sächsischen Chemnitz war es zu einer Reihe von Aufmärschen rechter Gruppen sowie zu rassistischen Ausschreitungen gekommen. Zwei Asylbewerber - ein Iraker und ein Syrer - sitzen wegen der Tat in Untersuchungshaft. Nach einem dritten Tatverdächtigen, einem Iraker, wird gefahndet.

"Ich wäre, wenn ich nicht Minister wäre, als Staatsbürger auch auf die Strasse gegangen", sagte der CSU-Politiker der "Rheinischen Post" in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit Hinweis auf die "Aufregung und Empörung" in der Bevölkerung nach der Tötung eines Mannes.

Auf der Klausurtagung der CSU im Bundestag am Mittwoch hatte sich Seehofer nach Teilnehmerangaben ähnlich geäussert. Demnach sagte er, die Migration sei die "Mutter aller Probleme".

Seehofer wiederholte diese Bemerkung gegenüber der "Rheinischen Post" und wies darauf hin, dass er dies seit drei Jahren sage. Kritik kam von SPD, FDP und den Grünen.

"Gespaltenes Land"

Angesprochen auf die schlechten Umfragewerte der Christdemokratie sagte er der "Rheinischen Post" mit Blick auf den Aufstieg der rechtsnationalistischen Alternative für Deutschland (AfD): "Wir haben erstmals eine Partei rechts der Union von CDU und CSU die sich mittelfristig etablieren könnte, ein gespaltenes Land und einen mangelnden Rückhalt der Volksparteien in der Gesellschaft."